 Konya ile 3 maç – Fotomaç – 16 Aralık 2017 ;
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    16 Aralık 2017, Cumartesi
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    Konya ile 3 maç

    Konya ile 3 maç
    Fırtına, Türkiye Kupası son 16 turunda Konyaspor ile eşleşti. Trabzonspor, rakibi ile art arda 3 maç oynayacak. İki takım önce 26- 27-28 Aralık tarihinde Konya'da, 16-17-18 Ocak'ta ise Trabzon'da kupa karşılaşmalarına çıkacak. İki takım 21 Ocak'ta ise bu kez Konya'da ligin ikinci yarısının ilk maçında kozlarını paylaşacak.
    1. 16 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:09
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