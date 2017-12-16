Konya ile 3 maç

Fırtına, Türkiye Kupası son 16 turunda Konyaspor ile eşleşti. Trabzonspor, rakibi ile art arda 3 maç oynayacak. İki takım önce 26- 27-28 Aralık tarihinde Konya'da, 16-17-18 Ocak'ta ise Trabzon'da kupa karşılaşmalarına çıkacak. İki takım 21 Ocak'ta ise bu kez Konya'da ligin ikinci yarısının ilk maçında kozlarını paylaşacak.