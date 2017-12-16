9 oyuncu sarı kart sınırında

Fırtına'da Bursaspor maçı öncesi sakatlığı bulunan Mustafa Akbaş'ın yanı sıra Uğur, Pereira, Yusuf, Olcay, Kucka, Onazi, Bero ve Burak sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu isimler bugünkü karşılaşmada forma giyip sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve Süper Lig'in 17'nci haftasında Karabükspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.