 9 oyuncu sarı kart sınırında – Fotomaç – 16 Aralık 2017 ;
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    16 Aralık 2017, Cumartesi
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    9 oyuncu sarı kart sınırında

    9 oyuncu sarı kart sınırında
    Fırtına'da Bursaspor maçı öncesi sakatlığı bulunan Mustafa Akbaş'ın yanı sıra Uğur, Pereira, Yusuf, Olcay, Kucka, Onazi, Bero ve Burak sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu isimler bugünkü karşılaşmada forma giyip sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve Süper Lig'in 17'nci haftasında Karabükspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
    1. 16 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:08
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