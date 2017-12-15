 Trabzonspor'dan ikinci açıklama geldi – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
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    15 Aralık 2017, Cuma
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    Trabzonspor'dan ikinci açıklama geldi

    Trabzonspor'dan ikinci açıklama geldi

    Trabzonspor, The Guardian'ın 2010-11 sezonunda yaşanan 'futbolda şike' ile ilgili yayınladığı haber ve belgeler üzerine resmi Twitter adresinden açıklamada bulundu.

    Trabzonspor, The Guardian'ın yayınladığı belgeler üzerine Twitter adresi üzerinde ikinci bir açıklamada bulundu. Resmi Twitter adresinden The Guardian'ın tweet'ini alıntı yaparak şu açıklamayı yaptı:

    "Kulübümüz adalet mücadelesini her alanda sürdürecektir. Sonuna kadar devam! #JusticeForTrabzonspor"

    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:36
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