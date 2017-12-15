Trabzonspor'dan ikinci açıklama geldi
Trabzonspor, The Guardian'ın 2010-11 sezonunda yaşanan 'futbolda şike' ile ilgili yayınladığı haber ve belgeler üzerine resmi Twitter adresinden açıklamada bulundu.
"Kulübümüz adalet mücadelesini her alanda sürdürecektir. Sonuna kadar devam! #JusticeForTrabzonspor"
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:36
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Gomis müjdesi
Toplam 10
Yorum
sarı kırmızı GARA GARTAL ilk önce neden 3 maç ceza aldı onu öğren öyle konuş tineri cok kacırmayın YAZIK bünyenize..
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TFF'den Infantino'ya bomba F.Bahçe talebi
Toplam 27
Yorum
TR 1993 ü yaşamayan mackolıge girip konuşmasın o sene ankaragüçlü oyuncuların itirafıda var maç görüntüsü de gsliler utanıp sevinemedi bile
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Bayern Münih'ten skandal Beşiktaş uyarısı!
Toplam 3
Yorum
avrupa fatihi bjl biz medeni ülkeyiz taraftarımızda medeni türkiyenin en medeni en efendi taraftarları bizde bayern munıh ayıp ediyorsun kavga etmeyiz....
Trabzonspor'dan ikinci açıklama geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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