Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında Bursaspor ile 16 Aralık Cumartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavililer, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaklaşık 1,5 saat süren antrenman gerçekleştirdi.
Antrenmana sakatlığı bulunan Jan Durica ve Hasan Batuhan Artarslan katılmadı, Mustafa Akbaş ise takımdan ayrı koşu yaptı.
Bordo-mavili futbolcular, pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç oynadı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:58
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Matthaeus bile garanti görmüyor
Toplam 6
Yorum
Pence yorum2 deplesmanda anderlecht ve glaskow u 2-1 yendi.Biz neden 2-0 yenmeyelim böylece tur atlariz.Besiktas gol yiyiyor ama heryerde atabiliyor
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Matthaeus bile garanti görmüyor
Toplam 6
Yorum
Pence yorum1 bayern icerde üc maci da 3 gol atarak kazandi tek PSG den 1 gol yedi.Hadi bize de 3 tane atsin ama biz de deplasmanda 7 gol attik 1golatariz
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Müthiş takas! Beşiktaş hamlesini yapıyor
Toplam 5
Yorum
Siyah-BeyaZ bu Ülkede herkez herşeyi çok biliyor..Cenk kötü futbolcu yazan renkLiLer acınız büyük ama KarTaL SERT.. Geçiriyor kıpraşmayınız..
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