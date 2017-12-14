Bordo-mavililer, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaklaşık 1,5 saat süren antrenman gerçekleştirdi.

Antrenmana sakatlığı bulunan Jan Durica ve Hasan Batuhan Artarslan katılmadı, Mustafa Akbaş ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Bordo-mavili futbolcular, pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç oynadı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.