 Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
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    14 Aralık 2017, Perşembe
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    , hazırlıklarını sürdürdü

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>, hazırlıklarını sürdürdü

    , Süper Lig'in 16. haftasında Bursaspor ile 16 Aralık Cumartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Bordo-mavililer, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaklaşık 1,5 saat süren antrenman gerçekleştirdi.

    Antrenmana sakatlığı bulunan Jan Durica ve Hasan Batuhan Artarslan katılmadı, Mustafa Akbaş ise takımdan ayrı koşu yaptı.

    Bordo-mavili futbolcular, pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç oynadı.

    , yarın yapacağı antrenmanla Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.

    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:58
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