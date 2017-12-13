Trabzonspor, Bursaspor'a hazırlanıyor

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına açık olarak gerçekleştirilen ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenmana, tedavileri devam eden ve salonda çalışan Sosa, Volkan Şen, Mustafa Akbaş, Durica ile Batuhan katılmadı. Antrenmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında 90 dakika forma giyen oyuncular koşu yaparak çalışmalarını tamamladı, diğer oyuncular ise pas çalışması ve yarı sahada taktik maç oynadılar.



UĞUR İLE OKAY TAKIMLA ÇALIŞTI

Bu arada sakatlıklarının ardından tedavileri tamamlanan Uğur Demirok ve Okay Yokuşlu da takımla birlikte çalışmalara başladı. Süper Lig'in 15'inci haftasında oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlıkları nedeniyle yer alamayan Uğur ile Okay'ın Bursaspor maçına kadar hazır hale gelmeleri bekleniyor.