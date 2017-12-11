Kısa... kısa...kısa...

RIZA Çalımbay izin vermedi

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Kasımpaşa galibiyetinin ardından oyuncularına izin vermedi. Dün akşam saat 18.00'e antrenman koyan Çalımbay'ın, "İsteyen maçtan sonra İstanbul'da kalabilir ama herkes antrenmanda yerini alacak" diyerek kupaya verdiği önemi dile getirdi. Takım dün akşam taktik bir idman yaptı.



DIŞARI DA DA KAZANIYOR

Süper Lig'de ilk deplasman galibiyetini 13'üncü haftada Demir Grup Sivasspor karşısında alan Trabzonspor, 15'inci hafta mücadelesinde Kasımpaşa'yı da İstanbul'da 3-0 gibi net bir skorla mağlup ederek bu sezon 2'inci deplasman galibiyetini de elde etti. Deplasmanda oynadığı son 2 maçını kazanan bordo-mavililer, ligde dış sahada oynadığı ilk 6 karşılaşmadan 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet almıştı



OYUNCULARDAN MESAJLAR

Kasımpa şa'yı 3-0 mağlup eden ve ligde üst üste 4'üncü galibiyetini alan Trabzonspor'da futbolcuların yaşadıkları mutluluk kişisel sosyal medya hesaplarına da yansıdı. Pereira: "Harika bir galibiyet daha. Tebrikler, takım doğru yolda. Sıkı çalışmaya devam." Bero: "Zafer için mutlu, gol için mutlu, takım için mutlu." Rodalega: "Takım çalışması." Onazi: "Bir 3 puan daha. Takım ruhunun çok iyi olduğu görünüyor."



HUBOCAN GÖZ DOLDURUYOR

ERSUN Yanal döneminde çok fazla forma şansı bulamayan, oynadığı dönemde de sol bek olarak görev yapan Hubocan, stoperdeki performansı ile göz dolduruyor. Çalımbay'ın gelişiyle esas mevkiinde oynamaya başlayan Hubocan, yaptığı birbirinden kritik müdahaleler ve mücadelesi ile göz doldururken, takımın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Çalımbay, Slovak oyuncu için "Onunla gurur duyuyorum" dedi.



ERZURUM KUPA MAÇI 10 TL

FIRTINA'nın Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu rövanşında BB Erzurumspor ile sahasında salı günü 17.30'da oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu: Kategori 6 (Kale Arkaları) 10 TL , Kategori 5 (Doğu 3) 15 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 20 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 25 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 25 TL, Kategori 1 (Batı 1) 35 TL, VIP Silver 100 TL, VIP Gold 125 TL, Paltinum A-C Blok 150 TL, Platinum B Blok 175 TL, Misafir 10 TL.