İstanbul efendisi Trabzonspor
Trabzonspor, 2017 yılında İstanbul takımlarıyla oynadığı 10 maçta sadece 1 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, bu sezonun ilk yarısında ise Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Galatasaray ile oynadığı mücadelelerde yenilgi yüzü görmedi.
Trabzonspor, geçtiğimiz sezonla birlikte 2017 yılında İstanbul'un 5 takımıyla yaptığı 10 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Bordo-mavili takım, bu müsabakalarda 18 gol atarken, kalesinde ise 12 gol gördü. Karadeniz ekibi, tek mağlubiyetini ise Beşiktaş ile sahasında oynadığı mücadeleyiı 4-3 kaybederek almıştı. Trabzon, son olarak ligin 15. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ederek yakaladığı çıkışını sürdürdü.
İşte Trabzonspor'un 2017 yılında İstanbul takımlarıyla oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:
22.01.2017 Kasımpaşa-Trabzonspor: 0-1
18.03.2017 Trabzonspor-Galatasaray: 2-0
08.04.2017 Trabzonspor-Beşiktaş: 3-4
21.05.2017 Trabszonspor-Başakşehir: 0-0
27.05.2017 Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1
20.08.2017 Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-2
17.09.2017 Başakşehir-Trabzonspor: 2-2
01.10.2017 Beşiktaş-Trabzonspor: 2-2
29.10.2017 Trabzonspor-Galatasaray: 2-1
09.12.2017 Kasımpaşa-Trabzonspor: 0-3
- 11 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:36
-
BASTIRma
Toplam 8
Yorum
arsen l. Oğuzhan ve Talisca'nın oynadığı her maç BJK için ümitsizliktir.Maçta galipseniz bu 2 oyuncuyu oynatabilirsiniz.
-
Ozan Tufan’dan sürpriz gelebilir
Toplam 4
Yorum
fsm ozan fenerbahcenın futbolcusu degıl toptan korkan bır oyuncu bır defada parayı gorup sasıranlardan hak eden alır formayı
-
Galaxy yolcusu
Toplam 4
Yorum
ALİ... MÜMKÜNSE EN UZAK NOKTASINA GİT. ŞAKA ŞAKA ARKANDAN KONUŞANLARA BAKMA SEN . BÜYÜK TOPÇU VE GÜZEL ADAMSIN. BJK YE AT YETER. SENİ SEVİYOZ
İstanbul efendisi Trabzonspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.