 Lige ‘Çalım’ atıyor – Fotomaç – 10 Aralık 2017 ;
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    10 Aralık 2017, Pazar
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    Lige ‘Çalım’ atıyor

    Lige ‘Çalım’ atıyor

    Fırtına, Rıza hoca ile yükselişini sürdürdü. Çalımbay’lı Trabzon 9. maçta 7. zaferini aldı

    FIRTINA, Rıza Çalımbay döneminde yükselişini sürdürüyor. Tecrübeli hoca yönetiminde oynanan 9 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik alan ve 1 kez de kaybeden Karadeniz ekibi, en son ligde 6 maç önce Malatyaspor'a mağlup olmuştu. Trabzonspor söz konusu 9 maçta 24 gol atarken, sadece 6 gol yedi. Çalımbay ile gol yeme sorununu da önemli oranda gideren Fırtına, kupa ve ligi içeren son üç resmi maçında ise kalesinde sadece 1 gol gördü.
    1. 10 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:57
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