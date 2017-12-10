TRABZONSPOR kasırgası devam ediyor... Kasımpaşa'yı Burak, Rodallega ve Bero'nun golleri ile 3-0 mağlup eden Fırtına, yedinci maçında altıncı galibiyetini aldı. Bordo- mavililer bu galibiyetle Bursaspor'un puan kaybettiği haftada bir basamak daha tırmanmayı başardı. Teknik direktör Rıza Çalımbay ile müthiş bir çıkış dönemine giren Fırtına, Süper Lig'de 4'te 4 yaparken, 54 yaşındaki hoca ile çıktığı 9 maçta (ikisi kupa) 7. galibiyeti aldı. Sadece ilk maçında Okay'ın kendi kalesine attığı golle kaybeden Çalımbay'lı Trabzonspor'un bu başarısında 'Yok edici' forvetlerinin etkisi çok büyük. Sezon başında Çin'in Beijing takımından dönen Burak, forma giydiği 12 lig maçında 13 gole ulaştı. Burak ligde son 9 golün 6'sına imza koydu.



38 DAKİKADA BİR ATIYOR

Sakatlıklar nedeniyle ligin 3 haftasında forma giyemeyen, 1 karşılaşmayı da yarıda bırakan golcü futbolcu toplam 996 dakika sahada kalırken ortalama 75 dakikaya 1 gol sığdırdı. 32 yaşındaki forvet, takımının kazandığı 25 puanın 17'sine katkı yaptı. Fırtına'da Kolombiyalı oyuncu Rodallega da ligde 9, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 olmak üzere toplam 11 karşılaşmada görev yaptığı 345 dakikada 9 gol atarken 38.3 dakikaya 1 gol sığdırdı.

Yunus Emre SEL



İstanbul'a geçit yok!

KARADENİZ ekibi bu sezon İstanbul deplasmanında ilk galibiyetini aldı. Daha önce İstanbul'da F.Bahçe, Beşiktaş ve Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Fırtına dün Kasımpaşa'yı 3-0'la geçti. Evinde de G.Saray'ı 2-1 yenen Trabzonspor bu periyotta hiç kaybetmezken, 11 gol attı.

Abdülkadir siftah yaptı TEKNİK direktör Rıza Çalımbay döneminde dün bir ilk yaşandı. Trabzonsporluların büyük umutlar beslediği Abdülkadir, Rıza hoca döneminde bir Süper Lig maçında ilk kez 11'de forma şansı buldu. Genelde ikinci yarılarda giren 18 yaşındaki oyuncu dün harika bir performans sergiledi.



MATUS BERO'DAN İLK GOL

MAÇIN kahramanlarından Matus Bero, bu sezonki gol siftahını yaptı. 70. dakikada girdiği maçta 90'da ağları havalandıran 22 yaşındaki Slovak futbolcu, bu sezon 8. kez bir lig maçında forma giyerken, bunların 4'üne sonradan dahil oldu. Bero'nun kupa maçları dahil görev yaptığı toplam 10 maçta 2 de asisti bulunuyor. Bordo-mavili futbolcu, maç sonrası "Seri galibeyetlerle öz güvenimiz oldukça yükseldi" diye konuştu