Olcay Şahan: “Devreyi iyi kapatmak istiyoruz”
Trabzonspor’un tecrübeli oyuncusu Olcay Şahan, Kasımpaşa maçının ardından konuştu. 3 puanın çok önemli olduğunu söyleyen Olcay, “Devreyi iyi kapatmak istiyoruz” dedi.
"FUTBOLCU HER YERDE OYNAYABİLMELİ"
Orta sahada forma giymesiyle ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Olcay, "Hocam beni nerede ihtiyacı olursa orada kullanabilir. Sonuçta futbolcunun her yerde oynamasını bilmesi lazım. Bugün orta sahada şans verdi, ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım" diye konuştu. Son olarak sosyal medyada paylaştığı diriliş fotoğrafıyla ilgili olarak konuşan Olcay Şahan, "Performansı yakalayıp yakalamama söz konusu değil. Futbolda inişler ve çıkışlar var. Ben de saha içinde elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Saha dışında da güzel bir resim olduğunu düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
- 09 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:16
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Valbuena sordu, Kocaman yanıtladı: Yedeksin çünkü...
Toplam 10
Yorum
haydar Valbuena.şahsi oynuyor.Bu nedenle takım oyununu bozuyor. Takım için oynasa çok büyük katkı sağlar. Sol kanat adeta boş koridor oluyor.
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Ali Şen'den Aziz Yıldırım'a flaş çağrı!
Toplam 6
Yorum
Atillas-BJK FB şampiyon olamazsa BJK ile fark iyice açılacak ama bu zatlar hala Yıldırım gitsin derdinde, FB şampiyon olamasa sevinebilirler bile ?
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Bursaspor, evinde F.Bahçe'yi yenemiyor!
Toplam 1
Yorum
16 Nasil yenelim kardesim MHK Korumasi altindalar. Olmayan penaltilar, kesilen ataklarimiz. Hep inceden çalisma.
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