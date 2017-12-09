 Olcay Şahan: “Devreyi iyi kapatmak istiyoruz” – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
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    09 Aralık 2017, Cumartesi
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    : “Devreyi iyi kapatmak istiyoruz”

    Olcay Şahan: “Devreyi iyi kapatmak istiyoruz”

    ’un tecrübeli oyuncusu , Kasımpaşa maçının ardından konuştu. 3 puanın çok önemli olduğunu söyleyen Olcay, “Devreyi iyi kapatmak istiyoruz” dedi.

    Kasımpaşa karşısında kazandıkları 3 puanın kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen 'un tecrübeli oyuncusu , "Zirveye oynamak için ligdeki yarışta olmak istiyorsak bugün kazanmak zorundaydık. Güzel bir seri yakaladık ve ilk yarının 2 maçını da kazanıp devreye iyi gireriz diye düşünüyorum. Salı günü kupa maçımız var. İnşallah kazanıp üst tura çıkıp, iyi bir kura çekerek iddiamızı sürdürmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

    "FUTBOLCU HER YERDE OYNAYABİLMELİ"
    Orta sahada forma giymesiyle ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Olcay, "Hocam beni nerede ihtiyacı olursa orada kullanabilir. Sonuçta futbolcunun her yerde oynamasını bilmesi lazım. Bugün orta sahada şans verdi, ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım" diye konuştu. Son olarak sosyal medyada paylaştığı diriliş fotoğrafıyla ilgili olarak konuşan Olcay Şahan, "Performansı yakalayıp yakalamama söz konusu değil. Futbolda inişler ve çıkışlar var. Ben de saha içinde elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Saha dışında da güzel bir resim olduğunu düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:16
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