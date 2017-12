“Hiçbir maçın telafisi yok”

Çalımbay, devre arasında mevcut durumla ilgili olarak yönetimle ve başkan Muharrem Usta ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapacaklarını belirtti.Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ,Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde haftalık basın toplantısı düzenledi. Çalımbay, devre arasına kadar önlerinde oynayacakları 3 tane final maçı olduğunu belirterek, "Trabzonspor'a geldiğimiz dönemde olumsuz bir hava ve adeta bir kriz ortamı vardı. Zaten bu yüzden buraya geldik. Geldiğimizde sahanın içi kadar dışında da problemler vardı, onları çözmeye çalışıyoruz. Dün yine Asbaşkan Ahmet Çubukçu ile toplantı yaptık. Buradaki sorunlar devreye kadar belki farklı olsa da devam edecek ama devrede mutlaka bunun önlemini alacağız. Eksik gördüğümüz şeyler düzeltilecek. Şu anda tek konuştuğumuz şey yönetim ya da futbolcu arkadaşlarımızla, bu kalan maçlarımızı iyi bir şekilde bitirmek. Yukarıdan kopmamamız gerekiyor. Oynayacağımız maçlar final gibi maçlar, kolay maç yok. Kasımpaşa maçının da kolay maç olmayacağını biliyoruz. Şu anda bunları konuşuyoruz. Bu hafta ya da önümüzdeki hafta başkanla mutlaka bir araya gelmemiz gerekiyor. Takımla ilgili çıkardığımız raporları başkan ve yönetimle tek tek görüşeceğiz" diye konuştu.Tecrübeli çalıştırıcı Çalımbay, daha önce takımda mutsuz oyuncular olduğu yönündeki söylemine değinerek, "Hugo, Erzurum maçında çok iyi oynadı. Bero çok iyi oynadı. Akbaş iyi oynadı. Abdülkadir iyi oynadı. Ama lig maçında o gruptan sadece Mustafa'yı oynatabildik. Arkadaşlarımızın hepsi oynamak istiyor. Ama yapacak bir şey yok. Mecburen elimizdeki mevcut kadro bu şekilde. İki stoperimizin birden sakatlanması, diğer yerde oyuncu değiştirme şansımızı bitirdi. Oynayamayan arkadaşlar üzgün ancak maalesef sıkıntılarımızdan birisi aşırı şekilde kadro kalabalığı olması. Bu da onlarda mutsuzluk ve sıkıntı oluşturuyor. Devre arası her türlü tedbiri alacağız. Yönetimle konuşup bir yol haritası belirleyeceğiz. Böyle sürdükçe takıma zarar verebilir onun için bunu engellememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.Kucka, Bongonda, Volkan gibi oyuncuların performanslarına ilişkin de konuşan Çalımbay, "Bu oyuncuların oyunda süre alamamaları kendilerine bağlı. Erzurum maçı büyük bir şanstı. Bazı arkadaşlarımızı götürmedik. Örneğin Volkan. Bizimle üç gün antrenmana çıkmamıştı. Maçtan bir gün önce çıkmıştı. Sakatlığı tam geçmemişti ve hazır değildi. Erzurum bizim için lig maçı kadar önemliydi. Diğer arkadaşlarımızın oynaması kendilerine bağlıydı. Kucka'yı oynatmayı düşünüyoruz, gayet iyi gidiyordu. Maçtan bir gün önce 'ayağım ağrıyor' dedi ve kadrodan aldık. Gerçekten çok ihtiyacımız var. Geçen maçta da çok ihtiyacımız vardı kullanamadık. Bizden kaynaklanan bir şey değil. Herkese özen gösteriyor hazır tutmaya çalışıyoruz. Kupa maçları bu anlamda bizim için büyük avantaj. Kasımpaşa maçı sonrası salı günü kupa maçımız olacak. Diğer arkadaşlarımız bu maçta oynayacaktır" açıklamasını yaptı.Takımın aldığı başarılı sonuçların baskı oluşturmadığının altını çizen Çalımbay, "Bu maçları kazanmak kolay değil. Daha bir tane kolay maç kazanamadık, çok zorlandık. Antalya maçının ilk yarısı memnun olmadığım bir devreydi. İkinci yarı hem taktik hem oyuncu değişikliğini yaptık ve ikinci yarı bambaşka bir oyun oynadık. Onun için baskıdan ziyade Trabzonspor'un bir hedefi var. Bu sezon başı konmuş bir hedefti, her zaman daha yukarısı. şimdi de hedefimiz bu. Şimdi kesinlikle bu üç maçı iyi bitirmemiz gerekiyor ki ikinci yarı yukarıya oynayabilelim. Baskıdan ziyade maç kazanmamız lazım. Baskıya yenilirsek olumsuz şeyler olur" değerlendirmesinde bulundu.Şu anda bir transfer çalışmaları olmadığını söyleyen Çalımbay, sözlerini şu şekilde sürdürdü:"Ne transfer çalışmamız var, ne bir oyuncuyla anlaştık. Ama yardımcılarım maçları takip ediyor. Hem yurt içinde hemde yurt dışında maçlar izliyoruz. Tek şey, önümüzdeki hafta başkanla oturup raporumuzu sunacağız, kendi fikirlerimizi söyleyip, neye karar verirsek açıklamasını yapacağız."Rıza Çalımbay, Trabzonspor'un Senegalli forvet oyuncusu N'Doye'un Burak Yılmaz'ın oynamaması durumunda forma şansını iyi kullandığını belirterek şunları kaydetti:"Burak sakatlandıktan sonra ilk düşüncemiz Rodallega'yı oynatmaktı. Ancak Rodallega Çorum maçında üç maç ceza alınca N'Doy'e şans verdik ve bu şansı çok iyi kullandı. Çok pozitif bir arkadaşımız. Aynı şekilde devam ettik."Ligde neler olabileceğine dair konuşmak için erken olduğunu ve her takımın her takımı yenebileceği bir lig yaşandığını söyleyen Çalımbay, "Öyle bir lig yaşanıyor ki kimin kimi yeneceği belli olmuyor. Her maç kolay olmuyor, iyi mücadele etmez, oyun disiplininden koparsan hakikaten zor. Biz bunun farkındayız. Hele hele biz öyle maçlar oynuyoruz ki telafisi olmayan maçlar. İkinci yarı başladığında ligin bir ikinci yarısı daha olmayacak. Her türlü önlemi ikinci yarı almamız gerekiyor. Devre arasında çok iyi şekilde düzeltmemiz lazım ancak o şekilde iyi yerlere gelebiliriz. Bir kere bütün arkadaşlarımızın çok iyi odaklanması gerekiyor. Bunu yaparsak ikinci yarı bizim için daha iyi geçecektir" diye konuştu.Şanlıurfaspor'da kiralık olarak forma giyen Trabzonsporlu Mertcan Çam'ın yaşadığı olayla ilgili yöneltilen soruya ise Çalımbay, şu şekilde yanıt verdi:"Eğer bir takım başarılı olacaksa, bir takım kötü oluyorsa bunda yüzde yüz yönetimin katkısı vardır. Yönetim başarılı oluyorsa bir kere başkan kendisi ve ekibini çok iyi yapması gerekiyor. Eğer şu sorunlar yaşanıyorsa o ekibin içinde futboldan gelen arkadaşlar olmadığından olur. Bir kere yönetimde futboldan gelmiş ya da daha önce yönetimde çalışmış futbolu bilen, futbolcuyu anlayan yöneticilerin olması gerekiyor. Ve lider başkan olması gerekiyor. Lider başkanın altındakilerin de lider olması gerekiyor. Her şeyi başkan halledemez. O yüzden yönetimini çok iyi yaparsan bir sorun yaşanmaz. Bu bir ekip işidir. Sezon başı futbol ekibimi iyi kurarsam, yardımcılarımı da iyi kurarsam çok iyi bir ekip olabiliriz. Kesinlikle yönetimlerde futbolun içinden gelen arkadaşlarımızın olması gerekiyor. Arkadaşımızın yaşadığı olay çirkin ve olmaması gereken şeyler. Bu çok üzücü bir şey. Türkiye'de bence düzelmesi gereken şeylerden bir tanesi yönetim. Lider takımını düşünen, takımına her şeyi veren, takımının sorunlarını çözecek iyi bir ekiple donatılırsa sorunlar rahatlıkla çözülebilir. Futbolun içinde futbolu bilenin olması gerekiyor."Kulübün içinde bulunduğu ekonomik durumun farkında olduklarını bu anlamda da yönetime oyuncu almaları yönünde bir baskı kesinlikle yapılmayacağını belirten Çalımbay, sözlerini şöyle sürdürdü:"Ekonomik konu çok önemli. Biz başkan ya da yönetime, 'Bize bunları bunları alacaksınız' diye diretecek değiliz. Biz önce kulübün menfaatini düşünüyoruz. Aşırı bir transfer de yapmayacağız. Bizim düşüncemiz önce yönetimle konuşmak. Biz tabi düşüncelerimizi söyleriz, onlar bize söyleyecek ve ortasını bulacağız. En kötüsü transfer yapamıyoruz' diyebilirler. Bu arkadaşlarımızdan yararlanacağız. Hiç problem yok. Ama ihtiyaç var ve mutlaka almamız gerekiyorsa alırız. Buradaki en büyük sıkıntı ve bu da bir gerçek; kadromuz geniş. Benim kanatlarda üç, sağda üç solda oyuncum var ve bunların ikisinden yararlanacaksam, forvetten bir isimden kanatta yararlanacaksam bu sayı artıyor. Belki bazıları oynamadığı için milli takıma gidemeyecek. Bunların hepsini konuşacağız. Benim yapacağım en önemli şey kulüp. Biz kulübümüze ne yararlıysa onu yapacağız. Çünkü biz buraya başarılı olmaya geldik. İyi de bir gidişat var, bunu sürdürmek için üzerine koya koya gitmeliyiz. Ben iyiyi de kötüyü de görüyorum. Onun için dikkatli hareket etmeye çalışıyoruz. Devreye kadar şu üç maçı iyi bitirmemiz gerekiyor, bir de kupayı en iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Ondan sonra yönetimle görüşeceğiz. Biz gördüklerimizi önce getirip başkana anlatacağız. Takım ve kulübün menfaatine göre hareket edeceğiz. Çünkü taraftar başarı bekliyor."Rıza Çalımbay, Trabzonspor'a geldikten sonra sorumluluklarını ve takımdan beklentileri çok iyi bildikleri için yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyleyerek, "Gerçekten işimizin çok zor olduğunu biliyoruz. Çok büyük bir sorumluluk aldığımızı ve büyük bir camiada olduğumuzu biliyoruz. Gerçekten taraftarımız inanılmaz destek veriyor. Daha çok uğraşacağız. Geldiğimiz günden beri en çok yaptığımız arkadaşlarımızla sahada çalışmak ve birebir ilgilenmek. Olumsuz şeyleri olumlu yapmaya çalışıyoruz. İyi niyetimizi göstermeye çalışıyoruz. Kim iyiyse onu oynatmaya çalışıyoruz. Buraya gelen oyuncuların hepsi iyi oyuncular. Ancak bu oyuncuların kendi kapasitelerini ortaya çıkarmamız gerekiyor, buna uğraşıyoruz. Beni engelleyen tek şey aşırı yoğunluk olması. Onun için maçlarda maalesef kullanamıyoruz. Üç maça kadar bu ayarlamayı yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.Trabzonspor'da en büyük hedefinin başarılı olmak olduğunu dile getiren Çalımbay açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü:"Geldiğimizden beri 6 gol yedik, üçü kendi kalemize. 27 golün sorumluluğu bana yüklenmesin. İyi yapmaya çalışıyoruz ama şanssızlıklar yaşıyoruz. İyiye gidişat var, bunu daha da çoğaltmamız gerekiyor. Ben her şeyin farkındayım, her şeyi tam yapmadığımızın farkındayım. Taraftar ve takımın arzu ve isteğinden de memnunum. Antalya maçında son saniyelere kadar gol aradık. Burak'ın oradaki düşüncesi muhteşemdi. Olcay'a çıkarmak istemesi çok güzel şeyler. Bizden öncekileri de bizim yediğimiz golleri de yemememiz gerekiyor, o golleri yemek bize yakışmıyor. Ama maalesef bazen eksiklerimiz oluyor. Bunları da düzelteceğiz. Burada daha iyisini yapmak istiyoruz. Mukavelemi sezon sonuna kadar o şekilde olmasını ben istedim. Yönetim bana 2 yıllık teklif etmişti. Sezon sonunda birbirimizden memnunsak devam ederiz. Tatsız bir şey de yaşamak istemiyorum. Trabzon halkını, futbolu sevmelerini çok seviyorum. Ben burada çok mutluyum. Ancak buradaki tek konu, hep başarılı olmak zorundasın. Bu yılı burada çok iyi geçirmek istiyorum, ondan sonrası yönetimle bana kalıyor."Deneyimli teknik adam, son haftalarda forma şansı verdiği Hubocan'ın performansından memnun olduğunu söyleyerek, "Hubocan'ı ilk defa Sivas'ta izleme imkanına sahip oldum. Bu da antrenör için zor bir şey. Çok memnunum, gayet iyi gidiyor. Beklediğimin üstünde çok iyi oynuyor. inşallah böyle devam eder. Şu anda bir transfer düşüncemiz yok. Şunu söyleyeyim, maç seyrediyoruz. Yurt içi ya da yurt dışı. Servet Hoca Braga maçına, Bülent Hoca Kızıl Yıldız'a gitti, Mehmet Hoca geçen hafta başka bir yere gitti. Sadece maç seyrediyoruz ki elimizde bulunsun" değerlendirmesini yaptı.Trabzonspor'da sakatlıkları devam eden Durica ve Uğur Demirok'un Kasımpaşa ile oynanacak olan maçta forma giyemeyecekleri açıklanırken, takımdan ayrı çalışan Okay'ın durumunun ise net olmadığı fakat oynama ihtimalinin düşük olduğu belirtildi.