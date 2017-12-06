Hedefimiz zirve
OLCAY'A GOL ATTIRMAK İSTEDİM
Burak, bir pozisyonda kendisi müsait durumdayken Olcay'a çıkardığı pas ile ilgili olarak ise şunları söyledi: "Olcay cezası nedeniyle üç haftadır yoktu. Çok da üzgündü. Olcay'ı görünce golü o atsın istedim. Ben de atabilirdim ama Olcay atsın, moral bulsun istedim. Kısmet olmadı. Önümüzdeki haftalara inşallah. Bundan sonraki hedefimiz de yukarıdaki takımları yakalamak olacak."
GEÇEN SEZON LİGDE SADECE 11 GOL KAYDETMİŞLERDİ
Karadeniz ekibinin santrforları ligin ilk 14 haftasında 28 golün 18'ini atarken geçen sezon lig boyunca 11 golde kalmıştı. Suk, Muhammet Demir, N'Doye, Sheidaev ve Rodallega'nın görev yaptığı geçen sezon, santrforlar 34 hafta boyunca 11 gol attı. Muhammet Demir, Sheidaev ve Suk, gol kaydedemeden ayrılırken, N'Doye 27 lig maçında 5, Rodallega da 15 maçta 6 kez rakip fileleri havalandırmıştı.
- 06 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:06
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Büyüklük Terim'de kaldı!
Toplam 13
Yorum
gs4ever bu takımı kuran bu karakterde is ahlakinda prof. oyunculari alan Tudor.Kaymaginida Tudor yiyecek .Algiyi birakin artik.Bu sene sampiyon biz
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Değişimin sırrı!
Toplam 11
Yorum
yunus can 29 Hepsi doğru ama İsmail olmamış, bence sol bekte İsla oynamalı, o zaman fener daha iyi olacak inşallah.
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Büyüklük Terim'de kaldı!
Toplam 13
Yorum
AHMET EGOSU TAVAN YAPAN İKİ İNSAN CAN TOPSAKAL VE DURSUN ÖZBEK DEFOLUN GİDİN.
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