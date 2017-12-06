 Hedefimiz zirve – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
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HEPSİ
    06 Aralık 2017, Çarşamba
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    Hedefimiz zirve

    Hedefimiz zirve
    Antalyaspor maçında 2 gol kaydeden , maçlara tamamen sonuç odaklı baktıklarını söyledi, "Bundan sonraki hedefimizde yukarıları yakalamak olacak" dedi. 32 yaşındaki forvet, "İyi oyunun değil 3 puanın önemli olduğu bir dönemden geçiyoruz. Maçlara tamamen sonuç odaklı bakıyoruz. Antalyaspor'u yendiğimiz için mutluyuz. Eksiklerimiz var, yine de olacaktır. Kazandıkça noksanlarımızı gidermeye çalışacağız. Taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. Pazartesi olmasına rağmen bizleri yalnız bırakmadılar. Onlar bizi bırakmasın, biz de onları mutlu etmeye devam edelim. Kendim için değil takım için gol atıyorum" ifadelerini kullandı.

    OLCAY'A GOL ATTIRMAK İSTEDİM
    Burak, bir pozisyonda kendisi müsait durumdayken Olcay'a çıkardığı pas ile ilgili olarak ise şunları söyledi: "Olcay cezası nedeniyle üç haftadır yoktu. Çok da üzgündü. Olcay'ı görünce golü o atsın istedim. Ben de atabilirdim ama Olcay atsın, moral bulsun istedim. Kısmet olmadı. Önümüzdeki haftalara inşallah. Bundan sonraki hedefimiz de yukarıdaki takımları yakalamak olacak."

    GEÇEN SEZON LİGDE SADECE 11 GOL KAYDETMİŞLERDİ
    Karadeniz ekibinin santrforları ligin ilk 14 haftasında 28 golün 18'ini atarken geçen sezon lig boyunca 11 golde kalmıştı. Suk, Muhammet Demir, N'Doye, Sheidaev ve Rodallega'nın görev yaptığı geçen sezon, santrforlar 34 hafta boyunca 11 gol attı. Muhammet Demir, Sheidaev ve Suk, gol kaydedemeden ayrılırken, N'Doye 27 lig maçında 5, Rodallega da 15 maçta 6 kez rakip fileleri havalandırmıştı.
    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:06
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