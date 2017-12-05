Trabzonspor ara vermedi
Süper Lig’de dün sahasında Antalyaspor’u 3-0 yenerek çıkışını sürdüren Trabzonspor, ligin 15’inci haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün saat 11.00’de ara vermeden başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan ve yaklaşık 1.5 saat süren antrenmana, Antalyaspor maçında omuzuna darbe alan Durica ile Hubocan katılmadı. Hafif sakatlıkları bulunan Onur, N'Doye, Kucka ve Okay salonda çalıştı. Omuzunda yırtık tespit edilen Durica'nın tedavisine başlandığı, başına darbe alan Hubocan'ın ise tedbir amaçlı antrenmanda yer almadığı belirtildi. Antrenmanda Antalyaspor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular pas çalışmasının ardından çift kale maç oynadılar.
SOSA TAKIMLA ÇALIŞTI, UĞUR KOŞULARA BAŞLADI
Ligin 12'nci haftasındaki Osmanlıspor maçında sakatlık geçiren Jose Sosa, yapılan antrenmanda takımla çalışmalara başladı. Bordo mavili futbolcu, sakatlığının ardından çift kale maçta da yer aldı. Ayrıca Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Uğur Demirok da takımdan ayrı koşu yaptı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
- 05 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 13:24
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İşte Fikret Orman'ın Talisca teklifi!
Toplam 13
Yorum
bjk bu takımda n herkes gidebilir amaaaa sen sakın gitme başkan!!
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Neşter! Çalımbay 3 ismin üstünü çizdi
Toplam 6
Yorum
KALSIN BENCE BONGONDA TAKIMIN EN İYİSİ KALSIN.
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''Mükemmel oynadık''
Toplam 7
Yorum
TS Antalya Sol açığa Olcay, sağ açığa Abdulkadir olmalı. N'Doy kesilmeli. Yarım orta saha yarım forvet ile olmaz, olmuyor. Dünkü maçta rezil olduk
Trabzonspor ara vermedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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