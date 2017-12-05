Çalımbay’la şahlandı

Son 5 haftada oynadığı maçlarda 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden ve üst sıralara doğru yükselişe doğru geçen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da oynadığı 2 maçı kazanmayı başardı. Sezona teknik direktör Ersun Yanal ile başlayan ancak ilk 8 haftalık bölümde yalnızca 2 galibiyet alıp toplamda 9 puan toplayabilen Fırtına, Yanal ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Çalımbay ile çıkışa geçti. Çalımbay ile ilk karşılaşmada Evkur Yeni Malatya'ya 1-0 mağlup olan Karadeniz ekibi, lig ve kupada sonraki 7 maçın 6'sını kazandı, 1'inden ise sahadan beraberlikle ayrıldı.