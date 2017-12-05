 Çalımbay’la şahlandı – Fotomaç – 05 Aralık 2017 ;
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    05 Aralık 2017, Salı
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    Çalımbay’la şahlandı

    Çalımbay’la şahlandı

    2017-18 sezonuna istediği başlangıcı yapamayan bordo-mavililer, son haftalarda elde ettiği sonuçlarla yükselişe geçti.

    Son 5 haftada oynadığı maçlarda 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden ve üst sıralara doğru yükselişe doğru geçen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da oynadığı 2 maçı kazanmayı başardı. Sezona teknik direktör Ersun Yanal ile başlayan ancak ilk 8 haftalık bölümde yalnızca 2 galibiyet alıp toplamda 9 puan toplayabilen Fırtına, Yanal ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Çalımbay ile çıkışa geçti. Çalımbay ile ilk karşılaşmada Evkur Yeni Malatya'ya 1-0 mağlup olan Karadeniz ekibi, lig ve kupada sonraki 7 maçın 6'sını kazandı, 1'inden ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

    Yunus Emre SEL
    1. 05 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:55
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