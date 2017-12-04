 Hubocan'ı görün – Fotomaç – 04 Aralık 2017 ;
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    04 Aralık 2017, Pazartesi
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    Hubocan'ı görün

    Hubocan'ı görün

    “Gerçek performansımı henüz gösteremedim. Oynadıkça katkım artacak”

    KUPA DAKİ Erzurum maçında stoperde görev yapan ve başarılı bir performans ortaya koyan Hubocan, Antalya maçında Durica'nın partneri olacak. Hubocan, gerçek performansını henüz gösteremediğini ifade ederek, "Oynadıkça daha fazla katkı yapacağıma inanıyorum. Antalya maçında hocam görev verirse elimden geleni yapacağım. Gerçek mevkiim stoper ancak yıllardır sol bekte de görev yapıyorum. Nerde oynarsam takıma katkı yapmaya çalışırım. Ligde iyi bir hava yakaladık. Bunu Antalyaspor'u yenerek sürdürmek istiyoruz" dedi.
    1. 04 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:14
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