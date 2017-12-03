 Hırvatların derbi kabusu – Fotomaç – 03 Aralık 2017 ;
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    03 Aralık 2017, Pazar
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    Hırvatların derbi kabusu

    Hırvatların derbi kabusu

    , Süper Lig'in 14'üncü haftasında konuk olduğu 'a 3-0 yenilerek, derbilerdeki galibiyet hasretini sürdürdü. Galatasaray, Hırvat teknik adam yönetiminde çıktığı 4'üncü derbi karşılaşmasından da sahadan gol dahi atamadan ayrıldı.

    Süper Lig'de Anadolu takımlarına karşı gösterdiği performans ile dikkat çeken ancak derbilerde galibiyet alamayan Tudorlu 'ın bu durumu, 2013-2015 yılları arasında 'ı çalıştıran vatandaşı 'i anımsattı. Tıpkı kendisi gibi Hırvat olan Slaven Bilic'de Beşiktaş'ı yönettiği 2 sene boyunca Siyah-Beyazlı takımın başında çıktığı 8 derbiden de galibiyet alamadan sahadan ayrılmıştı.

    Derbilerde takımı iyi yönetemeyen, taktik ve teknik açıdan iyi hazırlamayan ve yaptığı oyuncu tercihleri ile sürekli eleştirilerin Slaven Bilic'in benzer durumunu şimdi ise Galatasaray'ın başında yaşıyor. Bu sezon ki ilk derbisinde Fenerbahçe karşısında 3'lü bir defans ile çıkan, dünkü Beşiktaş maçında da sol bekte Jason Denayer ile başlayan ve 84'üncü dakikada Linnes değişikliği yapan Tudor'un bu hareketleri en az mağlubuyet kadar eleştiriliyor.

    Slaven Bilic'in Beşiktaş'tan ayrılmasına neden olan bu etkenler, Tudor için ne kadar belirleyeceği olacak, Hırvat teknik adamın Galatasaray kaderini nasıl etkileyecek göreceğiz.

    SLAVEN BİLİC DERBİ KARNESİ

    2013-14 sezonu
    Beşiktaş-Galatasaray:0-3 (Hükmen)
    Fenerbahçe-Beşiktaş:3-3
    Galatasaray-Beşiktaş.1-0
    Beşiktaş-Fenerbahçe:1-1

    2014-15 sezonu
    Beşiktaş-Fenerbahçe: 0-2
    Beşiktaş-Galatasaray: 0-2
    Fenerbahçe-Beşiktaş: 1-0
    Galatasaray-Beşiktaş: 2-0

    TUDOR'UN DERBİ KARNESİ:

    2016-17 sezonu
    Galatasaray - Beşiktaş: 0-1
    Galatasaray - Fenerbahçe: 0-1

    2017-18 sezonu
    Galatasaray - Fenerbahçe: 0-0
    Beşiktaş - Galatasaray 3-0

    1. 03 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 13:18
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