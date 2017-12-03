Hırvatların derbi kabusu
Galatasaray, Süper Lig'in 14'üncü haftasında konuk olduğu Beşiktaş'a 3-0 yenilerek, derbilerdeki galibiyet hasretini sürdürdü. Galatasaray, Hırvat teknik adam Tudor yönetiminde çıktığı 4'üncü derbi karşılaşmasından da sahadan gol dahi atamadan ayrıldı.
Süper Lig'de Anadolu takımlarına karşı gösterdiği performans ile dikkat çeken ancak derbilerde galibiyet alamayan Tudorlu Galatasaray'ın bu durumu, 2013-2015 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştıran vatandaşı Slaven Bilic'i anımsattı. Tıpkı kendisi gibi Hırvat olan Slaven Bilic'de Beşiktaş'ı yönettiği 2 sene boyunca Siyah-Beyazlı takımın başında çıktığı 8 derbiden de galibiyet alamadan sahadan ayrılmıştı.
Derbilerde takımı iyi yönetemeyen, taktik ve teknik açıdan iyi hazırlamayan ve yaptığı oyuncu tercihleri ile sürekli eleştirilerin Slaven Bilic'in benzer durumunu şimdi ise Tudor Galatasaray'ın başında yaşıyor. Bu sezon ki ilk derbisinde Fenerbahçe karşısında 3'lü bir defans ile çıkan, dünkü Beşiktaş maçında da sol bekte Jason Denayer ile başlayan ve 84'üncü dakikada Linnes değişikliği yapan Tudor'un bu hareketleri en az mağlubuyet kadar eleştiriliyor.
Slaven Bilic'in Beşiktaş'tan ayrılmasına neden olan bu etkenler, Tudor için ne kadar belirleyeceği olacak, Hırvat teknik adamın Galatasaray kaderini nasıl etkileyecek göreceğiz.
SLAVEN BİLİC DERBİ KARNESİ
2013-14 sezonu
Beşiktaş-Galatasaray:0-3 (Hükmen)
Fenerbahçe-Beşiktaş:3-3
Galatasaray-Beşiktaş.1-0
Beşiktaş-Fenerbahçe:1-1
2014-15 sezonu
Beşiktaş-Fenerbahçe: 0-2
Beşiktaş-Galatasaray: 0-2
Fenerbahçe-Beşiktaş: 1-0
Galatasaray-Beşiktaş: 2-0
TUDOR'UN DERBİ KARNESİ:
2016-17 sezonu
Galatasaray - Beşiktaş: 0-1
Galatasaray - Fenerbahçe: 0-1
2017-18 sezonu
Galatasaray - Fenerbahçe: 0-0
Beşiktaş - Galatasaray 3-0
- 03 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 13:18
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Gomis'ten mağlubiyet yorumu
Toplam 13
Yorum
cevat göztepenin kalecisi Beto yada malatyanın kalecisi harika kaleciler
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Ergün Penbe müjdeyi verdi: Fatih Terim...
Toplam 17
Yorum
arslan tudor hangi takımı çalıştırdığını bilmiyor takımın misyonunu büyüklüğünü bilmiyor öğrenemeden de gidecek başkan yönetim iyi öğretememişler
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Ergün Penbe müjdeyi verdi: Fatih Terim...
Toplam 17
Yorum
arslan tudor şimdi haftaya akhisara 3 atar e ne oldu der 3 puan aldık işte ha bjkden almışız ha akhisardan der 1.5 puan mı oluyor bu galibiyet der
Hırvatların derbi kabusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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