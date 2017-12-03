 Bongonda'dan ayrılma sinyali – Fotomaç – 03 Aralık 2017 ;
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    03 Aralık 2017, Pazar
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    Bongonda'dan ayrılma sinyali

    Bongonda'dan ayrılma sinyali
    MUTSUZ olduğunu her fırsatta dile getiren ve son dönemde Rıza Çalımbay'ın kadro tercihlerini sosyal medya üzerinden eleştiren Bongonda'nın devre arasında ayrılabileceği belirtildi. Sezon başında Celta Vigo'dan kiralanan 21 yaşındaki sol kanadın menajerinin yönetim ile bir görüşme yaparak, ayrılık yaşanması durumunda şartları masaya yatırdığı ve fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.
    1. 03 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:52
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