Bongonda'dan ayrılma sinyali
MUTSUZ olduğunu her fırsatta dile getiren ve son dönemde Rıza Çalımbay'ın kadro tercihlerini sosyal medya üzerinden eleştiren Bongonda'nın devre arasında ayrılabileceği belirtildi. Sezon başında Celta Vigo'dan kiralanan 21 yaşındaki sol kanadın menajerinin yönetim ile bir görüşme yaparak, ayrılık yaşanması durumunda şartları masaya yatırdığı ve fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.
- 03 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:52
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Aykut Kocaman haklı çıktı!
Toplam 2
Yorum
Miyane Bir bildiği varmış demek ki :)
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Gomis'ten mağlubiyet yorumu
Toplam 9
Yorum
bjk yazıkmı oldu...ne oynadınki yazık oldu.))
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DERBİDE ŞOK! Tolgay Arslan bayıldı! Gomis...
Toplam 3
Yorum
norvecliiiiii Faul değil, 5237 Sayılı TCK'ya göre kasten öldürmeye teşebbüs....
Bongonda'dan ayrılma sinyali haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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