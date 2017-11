Okay süper döndü

Cezası nedeniyle geçen hafta forma giyemeyen genç ön libero, dönüşünü estetik bir kafa golü atarak kutladı. Bu sezonki gol siftahını yaptığı maçta 3 puanı kazandırdı

TRABZONSPOR'a galibiyeti getiren Okay Yokuşlu, bir haftalık aranın ardından süper bir dönüş yaptı. Cezası nedeniyle geçen haftaki Osmanlıspor maçında forma giyemeyen 23 yaşındaki futbolcu, dünkü performansı ile resmen kısa sürede futbolu ne kadar özlediğini gösterdi. Sahada basmadık yer bırakmayan, rakiplerle dişe diş mücadele eden bordo-mavili yıldız, bu hırsını 83'te attığı estetik kafa golü ile taçlandırdı. Okay, bu sezonki ilk golünü atmanın mutluluğunu yaşadı. Genç ön libero, Trabzon'un 1-0 yenildiği Yeni Malatya karşılaşmasında kendi kalesini vurmuştu. Okay maç sonrası, galibiyet golünü attığı için ekstra mutluluk yaşadığını söyledi.