Fedakar Onur
- 26 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:00
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Malatyaspor'dan Beşiktaş'a özel pankart
Toplam 1
Yorum
babo adamsın
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Cimbom transferde şova hazırlanıyor!
Toplam 12
Yorum
celil OLMAZ BU TRANSFER
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Ebrar sezonu kapattı
Toplam 2
Yorum
CEVAP HAKKI A. KADİR NİYE AZ OYNUYOR DİYENLERE İYİ CEVAP OLUR UMARIM. YUSUFU DA BÖYLE KAYBETTİK.BU ÇOCUKLARIN BAĞLARI TENDONLARI COCUKLUKTAN GÜÇLÜ DEĞİL
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