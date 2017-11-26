Fedakar Onur

KAPTAN Onur Kıvrak, sezon başından itibaren devam eden ağrılarına rağmen takımı yalnız bırakmak istemiyor. Sağ dizinde menisküs yırtığı olan oyuncunun şiddetli ağrılar çektiği ve birçok maça da bu nedenle iğneyle çıktığı öğrenildi. Sezon sonuna kadar ağrıların dayanabileceği boyutun üstüne çıkmaması durumunda ameliyat olmayı düşünmeyen 29 yaşındaki file bekçisi, son dönemde eleştirilen performansını daha da artırmak istiyor.