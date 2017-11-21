Çalımbay'dan forvete takviye sinyali
Trabzonspor'un forvet hattı geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu performansın tamamını, bu sezonun 12. haftası itibariyle sollarken, Teknik Direktör Rıza Çalımbay Burak Yılmaz'ın yanına yeni bir golcü isim daha eklemeyi planlıyor.
EN GOLCÜ BURAK YILMAZ
Bu sezon Çin'in Beijing Guoan takımından eski golcüsü Burak Yılmaz'ı transfer eden bordo-mavililer, milli oyuncunun forma giydiği 9 lig maçında 9 gol buldu. Sakatlığı nedeniyle toplam 727 dakika görev yapan Burak, Atiker Konyaspor, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ve Osmanlıspor maçlarında 2'şer, Fenerbahçe maçında da 1 gol atarak 12 haftada takımının en golcü oyuncusu oldu. Kolombiyalı futbolcu Hugo Rodallega ise 8 lig maçında 192 dakika sahada kalırken rakip filelere 3 gol bıraktı. Rodallega, Göztepe, Gençlerbirliği ve Beşiktaş maçlarında 1'er gol kaydetti.
Trabzonspor'da Burak Yılmaz ve Rodallega'dan sonra forma giyme şansı yakalayan Dame N'Doye ise 5 maçta 339 dakika sahada kalırken 2 gol attı. Bordo-mavili futbolcu, 2 golü ilk 11'de sahaya çıktığı Galatasaray ve Osmanlıspor maçlarında attı.
Böylelikle Burak Yılmaz, Rodallega ve N'Doye'dan oluşan forvet oyuncuları, 12 haftada 14 kez rakip fileleri havalandırarak geçen sezonki gol katkısını şimdiden geçmiş oldu.
ÇALIMBAY: "BURAK YILMAZ'IN YANINA BİR GOLCÜ DAHA LAZIM"
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Osmanlıspor maçında ilk kez yeni bir sistem denedi. Tecrübeli teknik adam Burak Yılmaz ve Dame N'Doye'u birlikte sahaya sürerek takımın ofansif yönünü arttırmayı planlayarak takım içinde yeni gol ayakları üretmeyi hedefliyor.
Çalımbay, gol atmanın çok önemli olduğunu belirterek, "Bizim takıma baktığınız zaman Burak Yılmaz golcü, atarsa Yusuf Yazıcı golcü. Rodallega ve N'Doye atıyor. Onun için Burak Yılmaz'ın yanına bir golcü daha lazımdı. Bu kanat olur, forvet arkası olur. Bu lazımdı ve ben de Osmanlıspor maçında bunu böyle düşündüm. Biz pozisyona gireriz, önemli olan bunları değerlendirmek. Diğer arkadaşlarımızın da Burak Yılmaz'a katılması lazım gol açısından. Çünkü diğer türlü gol bulmakta sıkıntı yaşarız. Burak Yılmaz, N'Doye ve Yusuf Yazıcı'nın olması Kucka da gelirse biraz daha ofansif olmamız gerekiyor. Onu da yapacağız" ifadelerini kullandı
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 10:55
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Rakiplere gönderme: Biz kibirli değiliz
Toplam 3
Yorum
arsen l. Bu sene GS yi BJK ye rakip yapmaya çalıştılar.5 hafta önce balon patlayacak ve ilk yarı bitmeden Tudor kovulacak demiştim.Az kaldı.
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Rakiplere gönderme: Biz kibirli değiliz
Toplam 3
Yorum
ephe niye kızıyorsun ki, yanlış mı söylemiş, gs o zaman kupaları aldığı dönmede iyi yönetilseydi şampiyonlar ligi kupasını bile alabilirdi
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N’Doye baba
Toplam 4
Yorum
Mustafa YILMAZ N'doye aslında top kontrolü verdiği paslar mükemmel forvet değilde başka bir mevki olmuş olsaydı acaba bu kadar eleştiri alır mıydı?
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