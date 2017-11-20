Okan Alemdaroğlu'nun acı günü
Trabzonspor yönetim kurulu üyesi Okan Almedaroğlu'nun babası 82 yaşındaki Atilla Alemdaroğlu son yolculuğuna uğurlandı.
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:12
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Alex'ten sonra bir ilki gerçekleştirdi
Toplam 2
Yorum
aslan büyük golcü daha cok süre almali özellikle rakip 10 ya da 9 kisi kaldiktan sonra bu sene kimse tutamaz fb yi 11 e 11 zor tabi zaman lazim
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Ayhan Akman ile yollar ayrılıyor
Toplam 4
Yorum
Galatasaraylı Galatasarayı Fatih Terim çalıştırır, yardımcılarını o belirler. G.sarayda forması giyenler tercih edilir.
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İtalya Futbol Federasyonu Başkanı istifa etti
Toplam 1
Yorum
Galatasaraylı Bizimkisi hala duruyor...
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