 Okan Alemdaroğlu'nun acı günü – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    'nun acı günü

    Okan Alemdaroğlu'nun acı günü

    Trabzonspor yönetim kurulu üyesi Okan Almedaroğlu'nun babası 82 yaşındaki Atilla Alemdaroğlu son yolculuğuna uğurlandı.

    Trabzonspor yönetim kurulu üyesi 'nun babası Atilla Alemdaroğlu'nun cenaze namazı bugün ikindi namazını müteakiben İskenderpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Trabzon'un Ortahisar İlçesi Çağlayan Yanlıca Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında defnedildi. Cenaze namazına Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu'nun yanı sıra, yönetim kurulu, spor camiasından isimler ve aile dostları katıldı.
    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:12
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