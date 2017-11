"Defansif açıdan hatalarımızı düzeltmek için çalışıyoruz"

ÇALIMBAY

Süper Lig'de 12 haftada rakip kaleye 23 gol gönderen Trabzonspor, aynı zamanda yediği 26 golle kalesinde en çok gol gördüğü sezonu yaşıyor. Bordo-mavililer bu sezon oynadığı 12 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 16 puan topladı.Trabzonspor, bu sezon oynadığı 12 maçın sadece birinde kalesinde gol görmedi. 11. haftada deplasmanda oynanan Kayserispor müsabakasında kalesini gole kapatan bordo-mavililer, 11 maçta ise kalesini gole kapatamadı. Bordo-mavililer evinde oynadığı 6 maçta 15 gol atarken, kalesinde ise 16 gol gördü. Trabzonspor deplasmanda oynadığı maçlarda ise attığı 8 gole karşılık, kalesinde 10 gol gördü.Savunma bölgesinde büyük bir sıkıntı yaşayan Trabzonspor, Osmanlaspor'u 4-3 mağlup ettiği maçta ise büyük bir şanssızlık yaşadı. Pereira'nın kendi kalesine attığı gollerle iki kez yenik duruma düşen bordo-mavililer Burak Yılmaz (2), N'Doye ve Yusuf Yazıcı'nın attığı goller ile yanıt vererek skoru kurtardı.Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay , savunma bölgesinde yaşanan soruna çözüm arıyor. Takımın oyun anlayışından memnun olduğunu vurgulayan Çalımbay, Osmanlıspor maçında şanssızlık yaşadıklarını belirterek, "Şansızlıklar oluyor. Pereira'nın kendi kalesine attığı iki gol var. Böyle şanssızlıklar yaşanıyor. Yeni Malatyaspor maçında da kendi kalemize gol attık ve mağlup olduk. Orada yediğimiz tek gol var. Okay kendi kalemize şanssız bir şekilde gönderdi. Ben geldiğimden beri bu şekilde 3 tane gol yedik. Osmanlıspor maçı 4-3 bitti ve neredeyse 6 golü biz attık. Bol gol yemeye başladı yorumları doğru olmaz. Defansif açıdan tabi ki iyi değiliz, biz bunun farkındayız. Kadromuz bu, böyle gideceğiz. Daha iyi ve daha dikkatli olmamız gerekiyor. Hataları düzeltmek için çalışıyoruz. Maçın her dakikasında yapılan bütün hataları not alıyoruz ve bunları düzeltmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.