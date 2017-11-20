 2 penaltı güme gitti – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    2 penaltı güme gitti

    2 penaltı güme gitti

    Trabzonsporlu futbolcular maç içerisinde sürekli olarak hakem Ümit Öztürk’e itiraz etti. N’Doye’un kafasına yediği tekmeyi es geçen hakem Öztürk, Burak ve Pereira’nın pozisyonlarında da penaltıyı es geçti. Trabzonspor taraftarı hakemi yerden yere vurdu.

    YILLARDIR hakemlerden en çok canı yanan takım olan Trabzonspor'un aleyhine dün de iki bariz hata daha yapıldı. Hakem Ümit Öztürk bordo-mavililerin ilk yarıda iki penaltısını vermedi. Önce Burak'ı Osmanlıspor'un 2 numarası Vrsajeavic çekerek indirdi ama hakem bunu es geçti. İlk yarının son anlarında Castillo'nun pası ile hareketlenen Pereira ceza alanına girdi ama Anıl yandan gelerek kendisini indirdi. Öztürk penaltıyı vermediği gibi Portekizli sağ beke de sarı kart gösterdi.

    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:53
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