2 penaltı güme gitti
Trabzonsporlu futbolcular maç içerisinde sürekli olarak hakem Ümit Öztürk’e itiraz etti. N’Doye’un kafasına yediği tekmeyi es geçen hakem Öztürk, Burak ve Pereira’nın pozisyonlarında da penaltıyı es geçti. Trabzonspor taraftarı hakemi yerden yere vurdu.
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:53
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"Hakem tehdit eder gibiydi"
Toplam 4
Yorum
gs4ever maclari izlemeyenler özetlerden de biseyler goremiyorlar.Bjknın rakibi cok komik 10 kisi kaliyor keza buda oyle.gsye ts macnda beroya kkart?
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Dirar: G.Saray bizi motive etti
Toplam 2
Yorum
tolga haftaya olay eşitlenir yine sivas zaten fb ye çalışır her daim merak etme suni galibiyet
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Çalımbay: "Üstüne koya koya gidiyoruz"
Toplam 8
Yorum
OZ hocam ne olur Abdulkadir'ide oynat.,O cocuk Sosa'nin bu haline 10 basar,.Yazik gunahtir emege haksizliktir
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