2 penaltı güme gitti

YILLARDIR hakemlerden en çok canı yanan takım olan Trabzonspor'un aleyhine dün de iki bariz hata daha yapıldı. Hakem Ümit Öztürk bordo-mavililerin ilk yarıda iki penaltısını vermedi. Önce Burak'ı Osmanlıspor'un 2 numarası Vrsajeavic çekerek indirdi ama hakem bunu es geçti. İlk yarının son anlarında Castillo'nun pası ile hareketlenen Pereira ceza alanına girdi ama Anıl yandan gelerek kendisini indirdi. Öztürk penaltıyı vermediği gibi Portekizli sağ beke de sarı kart gösterdi.