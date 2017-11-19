 Ngadjui da listede – Fotomaç – 19 Kasım 2017 ;
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    19 Kasım 2017, Pazar
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    Ngadjui da listede

    Ngadjui da listede
    Trabzonspor'da takip edilen isimler arasında Slavia Prag'ın 1.90 boyundaki Kamerunlu oyuncusu Michael Ngadeu Ngadjui de yer alıyor. Stoper ve ön libero oynayan 26 yaşındaki Ngadjui'yi yardımcılarına izleten teknik direktör Rıza Çalımbay, olumlu görüş gelmesi durumunda bu transfere onay verecek. Şu anda 13 haftası oynanan ligde Ngadjui 8 maçta forma giydi. Romanya'nın Botasani takımından 500 bin euro bonservis bedeliyle Slavia Prag'a 2016'da transfer olan Kamerunlu futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2019'da sona erecek.
    1. 19 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:29
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