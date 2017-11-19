Dikkat çeken paylaşım

-mavili takımın Arjantinli 10 numarası Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde'nin, sosyal medya hesabından yaptığı Trabzon paylaşımı dikkat çekti. Paylaşımda denizi videoya alan Carolina, Trabzon etiketi ekleyip kalp ifadesi kullandı. Öte yandan Sosa'nın eşi Carolina'nın, özel uçakla getirildiği Trabzon'u beğenmeyerek şehri terk ettiği iddia edilmişti. Yaptığı bu paylaşımla iddialara cevap vermiş oldu.