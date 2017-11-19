Buldozer Trabzon
Bordo-mavili takım, ezeli rakibi G.Saray Odeabank’ı 21 sayı farkla yıktı. Fırtına’da Heslip, Harris ve Caleb 64 sayı ile şov yaptı
- 19 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:03
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Beşiktaş'tan Demirören'e gönderme!
Toplam 5
Yorum
misafir yıldırım demirören tam saman altından su yürüten bir adam .. Zaten sıfatı bana hiç güven vermiyor beşiktaş kulübünüde uğrattığı zarar ortad
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Galatasaray'ın yediği gole Melo tepkisi
Toplam 6
Yorum
sevimsiz bunu görünce acayip demoralize oluyorummmmmmmmmmmmm
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Galatasaray'ın yıldızı Alanya maçında yok!
Toplam 4
Yorum
ayıptır ne yıldızı be kardeşim iki stoperin arasından çıkmıyor bu gözler meloyu izledi atibayı izlyor şutu yok fernandonun ortasaha oynuyo bu adam!
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