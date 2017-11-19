 Buldozer Trabzon – Fotomaç – 19 Kasım 2017 ;
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    19 Kasım 2017, Pazar
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    Buldozer Trabzon

    Buldozer Trabzon

    Bordo-mavili takım, ezeli rakibi G.Saray Odeabank’ı 21 sayı farkla yıktı. Fırtına’da Heslip, Harris ve Caleb 64 sayı ile şov yaptı

    TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Lig'de Trabzonspor, dün Hayri Gür Spor Salonu'nda Galatasaray'ı yıktı geçti: 103-82. Müsabakanın ilk periyodunu 31-19 önde kapatan Trabzonspor, devreye 60-33 üstünlükle gitti. 3. periyodu da 83-86 önde tamamlayan Fırtına, salondan 103-82 galibiyetle ayrıldı. Karadeniz ekibi bu sezon 3. galibiyetini aldı.
    1. 19 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:03
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