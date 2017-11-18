İyi olan forma giyer

Rıza Çalımbay'ın Osmanlıspor maçındaki oyuncu tercihleri ara kamp döneminin nasıl geçtiğinin çok iyi bir göstergesi olacak. Çünkü kampı gerçekten çok iyi değerlendiren oyuncular var ve bunlar forma şansı bekliyor. Çalımbay'ın sakatların da dönmesiyle bu futbolcuları da küstürmeden yapacağı tercihler sadece bu hafta değil ilerleyen haftaları da etkileyecek. Her fırsatta çift forvetli sistemi deneyeceğini ancak bunu ilerleyen haftalarda yapacağının altını çizen Çalımbay'ın işi de en çok oynatacağı tek forveti belirmekte zorlaşıyor. Ama kendi deyimiyle, "Antrenmanda iyi olan formayı kapacak."



Mini yorum: Yunus Emre Sel