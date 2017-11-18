Çözüm: İşaret dili

Arjantinli Mas, ülkesinde Kanal 8’e konuştu ve “Benim İngilizcem pek iyi değil. Markete gittiğimde genellikle işaret dili ile anlaşıyoruz” dedi

KARADENİZ ekibinin sol beki Mas, Arjantin'de Kanal 8'e konuştu, kentteki yaşamı ve Trabzonspor ile ilgili açıklamalarda bulundu. 28 yaşındaki futbolcu, hem takım içinde hem de kentteki yaşantısında tercümanın yetişemediği yerlerde vücut dilinden faydalandığını belirterek "Benim İngilizcem pek iyi değil. Takımdaki arkadaşlarım da vatandaşlar da genelde Türkçe konuşuyor. Markete gittiğimde her şey Türkçe yazıyor. İşaretlerle anlaşıyoruz" dedi.



ŞEHİR FUTBOL İÇİN YAŞIYOR

Arjantin li futbolcu şöyle devam etti: "Trabzon, kent ile takımın iyi bütünleştiği bir yer. Şehir futbol için yaşıyor, dolayısıyla insanlar bize çok yardımcı oluyor. Ben zamanımı vatandaşım Sosa ile geçiriyorum. Takımda birçok farklı milletten insan var. Joao Pereira ile de iyi anlaşıyorum, çünkü İspanyolcası çok iyi."



HERKES BANA MESSi'Yi SORUYOR

Geçen sezon Arjantin formasını giyen Mas bu konu hakkında "Herkes bana Messi'nin nasıl bir insan olduğunu soruyor. Messi gayet normal bir insan. Herkesle konuşur, mütevazıdır, herkese saygı gösterir. Milli takım forması giymek kadar Messi ile birlikte oynamak da benim için bir rüyaydı" diye konuştu.