Çözüm: İşaret dili
Arjantinli Mas, ülkesinde Kanal 8’e konuştu ve “Benim İngilizcem pek iyi değil. Markete gittiğimde genellikle işaret dili ile anlaşıyoruz” dedi
ŞEHİR FUTBOL İÇİN YAŞIYOR
Arjantin li futbolcu şöyle devam etti: "Trabzon, kent ile takımın iyi bütünleştiği bir yer. Şehir futbol için yaşıyor, dolayısıyla insanlar bize çok yardımcı oluyor. Ben zamanımı vatandaşım Sosa ile geçiriyorum. Takımda birçok farklı milletten insan var. Joao Pereira ile de iyi anlaşıyorum, çünkü İspanyolcası çok iyi."
HERKES BANA MESSi'Yi SORUYOR
Geçen sezon Arjantin formasını giyen Mas bu konu hakkında "Herkes bana Messi'nin nasıl bir insan olduğunu soruyor. Messi gayet normal bir insan. Herkesle konuşur, mütevazıdır, herkese saygı gösterir. Milli takım forması giymek kadar Messi ile birlikte oynamak da benim için bir rüyaydı" diye konuştu.
- 18 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:26
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''11 yerine 8 yabancıyla sahalara çıkılsın!''
Toplam 42
Yorum
Aslan 14 YABANCIYI AZIZ YILDIRIM VE YILDIRIM DEMIRÖREN IKILISININ ISRARI ILE CIKARTILDI TÜRK FUTBOLU ÖNCE BU IKILIDEN KURTULMALI YOKSA NAFILE
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Beşiktaş, Fellaini'yi bedelsiz alacak!
Toplam 20
Yorum
gs4ever yahu bu adam haftada 150.000 euroya yakin para istiyor manu dan.nasil verecek bu parayi besiktas sanki daha az mi isteyecek sizden
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Beşiktaş evinde 'Buruk'
Toplam 9
Yorum
Aslan YERDEKI ADAM TACIZ EDILIYOR TEBKI VERINCE KIRMIZIYI YIYOR FEGHOULININ KIRMIZISI GELDI AKLIMA HAKEMLE BILE KAZANAMADILAR
Çözüm: İşaret dili haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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