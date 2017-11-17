Trabzonspor'da, Osmanlıspor mesaisi
Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında 19 Kasım Pazar günü sahasında Osmanlıspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenman, koşu ve pas çalışmasıyla başladı. İdman, çift kale maçla sona erdi.
Mide spazmı geçirmesi nedeniyle son antrenmana katılmayan Sosa, takımla çalıştı.
Trabzonspor, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:25
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''11 yerine 8 yabancıyla sahalara çıkılsın!''
Toplam 3
Yorum
evren kalan üç futbolcu ilemi kupalara katılıcaz saçmalamayı ya.. kım ne kadar isterse oynatsın. boş işlerle uğraşıcağınaza koltuğunun hakkını ver
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İşte Pepe'nin Beşiktaş'ı seçme sebebi...
Toplam 1
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bjk sözleşmesi bitiğinde şenol hocayı yardım eder sonra bir günde yerine geçer
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''Sabotaj olsa gereğini yaparım''
Toplam 22
Yorum
MUSTAFA OLÇAY İFADELERİN KONUŞMA TARZIN ANLATDIKLARIN SURAT İFADEN YADA HER NEYSE TÜMÜ İŞTE...OKADAR ANLAMSIZ VE BOŞ GELİYORKİ BANA..!!
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