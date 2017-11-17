 Trabzonspor’a tam kadro hazır – Fotomaç – 17 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Kasım 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Trabzonspor’a tam kadro hazır

    Trabzonspor’a tam kadro hazır
    SÜPER Lig'de ateş hattında sıkıntılı günler geçiren Osmanlı, Trabzon maçına hazır. Milli arayı çok iyi değerlendirdiklerini belirten Teknik Direktör İrfan Buz, "Sakat ve cezalımız yok. Cikalleshi 5 haftadır göremediğimiz, çok önemli bir futbolcumuz ve o takıma katılıyor. Evimizde üç maçta 7 puan aldık ama deplasmanda bunu daha başaramadık. Ne olursa olsun oradan iyi bir sonuçla dönmek zorundayız" diye iddialı konuştu.
    1. 17 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:11
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonspor’a tam kadro hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.