Trabzonspor’a tam kadro hazır

SÜPER Lig'de ateş hattında sıkıntılı günler geçiren Osmanlı, Trabzon maçına hazır. Milli arayı çok iyi değerlendirdiklerini belirten Teknik Direktör İrfan Buz, "Sakat ve cezalımız yok. Cikalleshi 5 haftadır göremediğimiz, çok önemli bir futbolcumuz ve o takıma katılıyor. Evimizde üç maçta 7 puan aldık ama deplasmanda bunu daha başaramadık. Ne olursa olsun oradan iyi bir sonuçla dönmek zorundayız" diye iddialı konuştu.