Keita’yı A takıma almam

Gineli eski futbolcu Yattara'nın önerisiyle denenmeye alınan Amare Keita'yı A takımda düşünmediklerini de belirten Çalımbay, "Keita'yı gördük. Çok genç bir arkadaşımız. Yabancı hakkına baktığımızda onu kullanma şansımız az. Onu bundan sonra izlemeye devam edeceğiz. Burada kalma şansı varsa kalabilir. Ama şu an net bir şekilde takıma alma şansımız yok. Altyapıda devam edebilir. Henüz A takım seviyesinde değil" diye konuştu.