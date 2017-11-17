Keita’yı A takıma almam
Gineli eski futbolcu Yattara'nın önerisiyle denenmeye alınan Amare Keita'yı A takımda düşünmediklerini de belirten Çalımbay, "Keita'yı gördük. Çok genç bir arkadaşımız. Yabancı hakkına baktığımızda onu kullanma şansımız az. Onu bundan sonra izlemeye devam edeceğiz. Burada kalma şansı varsa kalabilir. Ama şu an net bir şekilde takıma alma şansımız yok. Altyapıda devam edebilir. Henüz A takım seviyesinde değil" diye konuştu.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:17
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yasin'in nargile keyfi!
Toplam 3
Yorum
Ex Adam bos zamaninda istedigini yapar.
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Galatasaray'a 92 milyon TL'lik teklif!
Toplam 6
Yorum
theteaser aynısını yazmak için girdim.. son anda farkettim yorumunu :))
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Ali Palabıyık, Galatasaray’a iyi geliyor
Toplam 5
Yorum
Aslan HIC BIR HAKEMDEN YANCILIK BEKLEMIYORUZ TARAFSIZ OLSUNLAR YETER
Keita’yı A takıma almam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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