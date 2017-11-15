Sosa şans bekliyor

Arjantinli 10 numara, artık daha fazla forma giymek istediğini dile getirdi

KARADENİZ ekibinin yıldızı Jose Sosa yeni bir başlangıç yapmaya hazır. Antalya Belek'te yapılan kamp sırasında oldukça istekli çalışan ve antrenman eksiklerini gidermeye çalışan Arjantinli oyuncu, teknik direktör Rıza Çalımbay ile de bir görüşme yaptı. Ligde kalan haftalarda daha fazla forma şansı bulmak istediğini 54 yaşındaki hocasına ileten Fırtına'nın 10 numarası, olumlu cevap aldı.



KATKI BEKLİYORUZ

Oy uncusundan maç temposunu daha da artırmasını isteyen Çalımbay, "Sen bizim için çok değerli bir oyuncusun ve senden beklentiler oldukça yüksek. Katkı yapmana ihtiyacımız var" diyerek Sosa'yı motive etmeye çalıştı. Tecrübeli futbolcunun Osmanlıspor maçında forma giymesi bekleniyor.