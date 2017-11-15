Sosa şans bekliyor
Arjantinli 10 numara, artık daha fazla forma giymek istediğini dile getirdi
KATKI BEKLİYORUZ
Oy uncusundan maç temposunu daha da artırmasını isteyen Çalımbay, "Sen bizim için çok değerli bir oyuncusun ve senden beklentiler oldukça yüksek. Katkı yapmana ihtiyacımız var" diyerek Sosa'yı motive etmeye çalıştı. Tecrübeli futbolcunun Osmanlıspor maçında forma giymesi bekleniyor.
- 15 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:00
-
Ozzy ve Cenk'i 1 puan kurtaracak
Toplam 7
Yorum
tarafkartal ozii düşüşte ama dün milli takım atak gollerinde cenk ve ozi vardı...
-
Galatasaray'dan bedelli sermaye artırımı
Toplam 1
Yorum
Yeter be Batırdınız kabul edin bu takımı.. İnsanları kandırmayın artık..
-
Ozi giderse Fortounis
Toplam 1
Yorum
bjk smokie :) lucas olmadı bari bunu alın gerçi tarz olarak oğuzhan vari biri ama bakalım güneş başka bişeye evrile bilir :)
Sosa şans bekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.