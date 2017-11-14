 Tam gaz kaynaşma – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    Tam gaz kaynaşma

    Tam gaz kaynaşma
    GELDİĞİ günden bu yana takımın havasını değiştiren Rıza Çalımbay'ın saha dışı etkinlikleri de kenetlenmede önemli rol oynuyor. Çalımbay, 'kardeşlerim' dediği futbolcularla akşam buluşmaları gerçekleştiriyor. İlk buluşma kaptan Onur'un evinde oldu. Evli ve eşi yanında olan futbolcular ile birlikte bordo-mavili hoca, Onur'un evinde bir araya geldi. Trabzonspor'un son durumu masaya yatırıldı. Böyle toplantıları zaman zaman futbolcuların kendi aralarında da yapmasını isteyen Çalımbay, bekar ve eşi Trabzon'da olmayan futbolcuları da kendi evinde misafir etmeyi planlıyor.
    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:14
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