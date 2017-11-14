Stoper korkusu

TEKNİK direktör Rıza Çalımbay, Antalya kampında 4-4-2 sistemini denedi. "Daha agresif, ısıran ve rakipleri bogan bir futbol" oynatmak isteyen 54 yaşındaki çalıştırıcı, oyunu 60 metrekelik bir blok içine sıkıştırmak istiyor. Fakat bu sistemde defansı ön tarafta kurması gereken Çalımbay, kaleye neredeyse 25-30 metre uzakta oynamak durumunda kalacak Uğur ile Durica'nın rakipler karşısında yavaş kalmasından çekiniyor.