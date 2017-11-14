ÇALIMBAY, Trabzon-spor efsanesi Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta, kendisinin ise Trabzonspor'da görev almasını değerlendirdi: "Şenol hocanın Beşiktaş'ta benim Trabzon'da olmam çok güzel bir şey. İnşallah ikimiz de başarılı oluruz. Şenol hoca ve Başkan Fikret Orman çok zor dönemde aldılar takımı. Mükemmel bir duruma getirdiler. Şenol hocanın gayreti hem Avrupa'da hem de Türkiye'de çok büyük başarılara imza attılar. Güneş büyük hoca ve benim Milli Takım'da kaptanımdı."