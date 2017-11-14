Defanstaki 4 ismin 4’ü de farklı dil konuşuyor
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 23:09
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Real Madrid'den PSG'ye müthiş teklif
Toplam 1
Yorum
yok artık bale krooss artı 200 milyon :O ver abi ver ver ver
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Elmas'a koruma
Toplam 1
Yorum
okan çok yazık oldu bu çocuğa çok üzülüyorum inşallah kurtulurda gideceği takımda toparlanır
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İtalya, 60 yıl sonra aynı kabusu yaşadı
Toplam 2
Yorum
okan 1 kupadan ne olur bak biz ağlıyormuyuz buffon 15 senedir
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