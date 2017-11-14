 Defanstaki 4 ismin 4’ü de farklı dil konuşuyor – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Defanstaki 4 ismin 4’ü de farklı dil konuşuyor

    Defanstaki 4 ismin 4’ü de farklı dil konuşuyor
    Maç başına 2 golden fazla yeme istatistiği bulunan Trabzonspor'da, teknik direktör Rıza Çalımbay, Antalya kampında "duran top" organizasyonları üzerinde durdu. Tecrübeli hoca bu sorunu çözmek için büyük gayret sarf ediyor ama bu pek de kolay olmayacak gibi gözüküyor. Çünkü elindeki savunmacılar Mas (Arjantin), Durica (Slovak), Uğur ve Pereira (Portekiz) farklı ülkelerden ve 4 farklı dil kullanıyorlar.
    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:09
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