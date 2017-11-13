 Çift forvete dönüş – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
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    13 Kasım 2017, Pazartesi
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    Çift forvete dönüş

    Çift forvete dönüş
    Karadeniz ekibinin 7 golle en skorer ismi Burak Yılmaz, sakatlığının ardından Osmanlıspor maçıyla geri dönüyor. Antalya kampında takımla çalışmalara başlayan 32 yaşındaki forvet, gollerine kaldığı yerden devam etmeyi amaçlıyor. Rıza Çalımbay'ın golcüyü Rodallega ile birlikte oynatmayı da düşünüyor. Çalımbay, özellikle iç sahada çift forvetli sistemi deneyerek etkili bir hücum gücü oluşturmayı amaçlıyor. Burak'ın da çift forvetli sistemde daha verimli olacağını düşünen 54 yaşındaki hoca, bu sistemi adapte etmeye çalışıyor.
    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:38
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