Transfer şart

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bordo-mavili takıma başarılı olmak için geldiğini söyledi. Milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Antalya'da kamp yapan Karadeniz ekibinin hocası, nasıl bir sorumluluk altına girdiğini bildiğini belirterek, "Takımı sonradan aldığımız için bazı sıkıntıları yaşıyoruz. Öyle kısa bir süreç var ki yapabileceğiniz hiçbir şey yoktu. Takımı aldıktan iki gün sonra da Yeni Malatyaspor maçını oynadık. O karşılaşmaya şimdi çıksak kesinlikle kaybetmezdik. Ama iki gün önce takımı almıştık. Takımı bilmiyorsun, tanımıyorsun. İki günde gördüklerine göre bir kadro çıkarıyorsun. Mücadeleyi da şanssız şekilde kaybettik" ifadesini kullandı.



BAZI FUTBOLCULAR BELİRLEDİK

"Devre arasında yapılacak transferler için çalışmalara başladıklarını anlatan Çalımbay, yardımcılarının maç kasetlerini izlediğini söyledi. Çalımbay, transfer etmeyi düşündükleri futbolcuların bazılarını belirlediklerini ancak hangilerinin alınacağı kararının yönetime ait olduğuna değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu takıma yüzde yüz takviye yapacağız. Alınacak birkaç oyuncuyla daha iyi duruma geleceğiz. Transfer yapabilmek için de önce takımdan oyuncu göndermek gerekiyor. Ligde kimse 'Ben bu maçı kesin kazanırım' diyemez. Öncelikle ligdeki altı maçı ve kupa maçlarını iyi bitirmemiz gerekiyor. Oynamayan oyuncular kendilerini bırakmışlar. Antalya'ya gelmemizin nedenlerinden bir tanesi de bu. Hepsini bir arada tutup, onları kazanmamız gerekiyor ki hem kupa hem de ligde arkadaşlarımızı kullanalım."



TRABZONSPOR'UN HEDEFİ BİTMEZ

Çalımbay , Trabzonspor'un büyüklüğünün tartışılmaz olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Trabzonspor'un her zaman başarılı olması gerekiyor. Hedefi de hiçbir zaman bitmez. Bunun bilincindeyiz, farkındayız. Trabzonspor'a da başarılı olmak için geldim. Kendime de çok güveniyorum. Kontratımı da bir yıllık yaptım ki hem yönetim hem kendim ona göre bir karar verebilelim. Yolumuza devam etmemiz gerekiyorsa ederiz. Ama ben devam etmek isterim. Başarılı olacağıma inanıyorum. Hele hele sezon başı takımı aldıktan sonra kesinlikle başarılı oluruz. Çünkü takımın arkasında çok büyük bir taraftar gücü var."



ABDÜLKADİR'İN GELECEĞİ ÇOK İYİ

Rıza Çalımbay, genç oyuncuları Abdülkadir Ömür'ün çok değerli olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: Ancak çok çok daha iyi olabilecek bir kapasiteye sahip. Her zaman kullandığımız, faydalandığımız bir arkadaşımız. Abdülkadir'in geleceğini çok iyi görüyorum. Büyük yıldız olur. Tabii ki üstüne koya koya gitmesi gerekiyor.



BAZILARI TAKIMDAN KOPMUŞ



"Takımda eksik birçok şey var ancak şu anda oyuncu alma şansımız yok" diyen Çalımbay, şu değerlendirmede bulundu: Elimizdeki oyuncuları daha iyi duruma getirmeye çalışıyoruz. Bazı mevkilere yığılma var. Bundan dolayı bazı arkadaşlarımız tamamen takımdan kopmuşlar. Kendi kapasitelerinin altındalar. Volkan Şen'i kazanmalıyız. Sosa, Castillo, Bongonda ve diğer oyunculardan da faydalanabilmek için performanslarını artırmalıyız. Bunun için planımız hazır ve gerekeni yapıyoruz. Kısa sürede bazı şeyler düzelecek.



Yunus Emre Sel