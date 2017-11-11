Elde var Sosa
Kucka ve Onazi’nin sakat, Okay’ın cezalı olması nedeniyle gözler Arjantinli yıldıza çevrildi Osmanlıspor maçında Yusuf ile birlikte oynaması beklenen Sosa ile Çalımbay özel ilgileniyor
Sosa, bu sezon ligde 7 maçta 2 asistlik katkı yaptı.
- 11 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:58
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Arda Turan'a 1.5 milyon Euro!
Toplam 28
Yorum
metinn oynarsa haklisin ligide sallar ama birde amasi var adam barcadan cok ist da gece kluplerinde eglencelerde boy göstermekte bence tutmaz
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"Fenerbahçe maçında hakeme söylediklerimden dolayı üzgünüm"
Toplam 11
Yorum
Haydar Sıkıntı yok sana sövmek serbest... Zira arkanı kollayan çok insan var. Görüntüler silindi, herkese veryansın eden yorumcular oluversin dedi
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Torun sevinci yaşadı
Toplam 1
Yorum
ismail mükemmel insan tam bir anadolu çocuğu Allah selametlik versin
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