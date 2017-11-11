Elde var Sosa

Kucka ve Onazi’nin sakat, Okay’ın cezalı olması nedeniyle gözler Arjantinli yıldıza çevrildi Osmanlıspor maçında Yusuf ile birlikte oynaması beklenen Sosa ile Çalımbay özel ilgileniyor

KARADENİZ ekibinde Mustafa Akbaş ile birlikte Onazi'nin de 3 hafta sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle gözler Sosa'ya çevrildi. Kucka'nın da sakatlığının tam anlamıyla geçmemesi nedeniyle orta alanda Yusuf Yazıcı ile birlikte Sosa'ya görev vermeyi planlayan Çalımbay, Antalya kampında Arjantinli oyuncu ile özel olarak ilgileniyor. Kucka'nın Osmanlı maçına hazır olması halinde Okay ve Onazi'nin yerine bu oyuncu ile Sosa da görev alabilir. Çalımbay, Burak Yılmaz'ın dönecek olması nedeniyle Sosa ve Yusuf ile Osmanlı maçında hücumda etkili bir güç oluşturmayı planlıyor. Özel kondisyon hocasını getiren Sosa, kampı en iyi şekilde değerlendirmek istiyor.



Sosa, bu sezon ligde 7 maçta 2 asistlik katkı yaptı.