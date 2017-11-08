İstikrar’ın adı Pereira

Kadrosunda 27 futbolcu yer alan Trabzonspor’da ligdeki 11 maçın tamamında forma giyen 33 yaşındaki sağ bek, formasını en çok terleten isim olmayı başardı

KARADENİZ ekibinde istikrar abidesi Pereira oldu. 27 kişilik oyuncu kadrosunda 24 farklı futbolcunun forma şansı bulduğu bordo-mavili ekipte, Portekizli sağ bek, bu sezon 11 maçın tamamında oynayan tek isim oldu. Pereira, 990 dakika ile takımda formayı en çok ıslatan isim konumundayken, onu 955 dakika ile Okay Yokuşlu izledi. Yusuf Yazıcı 852, Olcay Şahan 769, Emmanuel Mas 656, Kucka ise 624 dakika ile oynadı.



40 başarılı pas yaptı

FIRTINA ile çıktığı 11 lig karşılaşmasında maç başına 40 başarılı pas ve 2 rakip atağı kesme değerine sahip olan Pereira, aynı zamanda yüzde 50 ikili mücadele kazanma yüzdesini elde etti. Ersun Yanal'ın ardından teknik direktör Rıza Çalımbay da 33 yaşındaki tecrübeli sağ bekten vazgeçemedi.