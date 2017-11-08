İstikrar’ın adı Pereira
Kadrosunda 27 futbolcu yer alan Trabzonspor’da ligdeki 11 maçın tamamında forma giyen 33 yaşındaki sağ bek, formasını en çok terleten isim olmayı başardı
40 başarılı pas yaptı
FIRTINA ile çıktığı 11 lig karşılaşmasında maç başına 40 başarılı pas ve 2 rakip atağı kesme değerine sahip olan Pereira, aynı zamanda yüzde 50 ikili mücadele kazanma yüzdesini elde etti. Ersun Yanal'ın ardından teknik direktör Rıza Çalımbay da 33 yaşındaki tecrübeli sağ bekten vazgeçemedi.
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:17
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Aykut Kocaman krizi nasıl aşıldı?
Toplam 7
Yorum
BEŞİKTAŞ canım sen o bütün umutlarını ekiciye bağladıysan geçmiş olsun farketmedin ama söylüyeyim ekici fenerin yeni balonu boş adam icraatı yok !
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Aykut Kocaman krizi nasıl aşıldı?
Toplam 7
Yorum
BEŞİKTAŞ aykut kocaman yine yeniden küstüm yaaaa oynamıyorum gidiyorum ben diyen çocuk edasıyla trip atti ama boşuna olmayacak ! aykut YETERSİZSİN !
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O hakeme düdük astırıldı!
Toplam 18
Yorum
boyle boyle o kadar cok pozisyon varki faul bile verilmeyen bu onlarin yaninda nothing hill sari lacivert olunca haber degeri tasiyor :)))
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