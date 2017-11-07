 Trabzonspor Antalya'da toplanmaya başladı – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    Trabzonspor Antalya'da toplanmaya başladı

    Trabzonspor Antalya'da toplanmaya başladı

    Milli maç arasında Antalya'da kamp yapacak olan Trabzonspor takımının oyuncuları, Antalya'da toplanmaya başladı.

    Kayserispor maçının ardından iki gün izin yapan bordo-mavili futbolcular, gruplar halinde Antalya'ya geliyor. Trabzon'dan gelen az sayıda genç oyuncu ile kaleci Esteban Alvarado, kampın yapılacağı Belek'teki otele takım otobüsüyle hareket etti. Milli takımlarda bulunan oyuncuların yer almayacağı kampın kadrosunda, bordo-mavili takımın eski oyuncusu İbrahima Yattara tarafından tavsiye edilen 18 yaşındaki Gineli futbolcu Amara Keita da bulunuyor. Keita'nın A takımda deneneceği öğrenildi. Trabzonspor'un Antalya'daki ilk antrenmanını yarın yapacağı bildirildi.

    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:58
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