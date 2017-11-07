Trabzonspor Antalya'da toplanmaya başladı
Milli maç arasında Antalya'da kamp yapacak olan Trabzonspor takımının oyuncuları, Antalya'da toplanmaya başladı.
Kayserispor maçının ardından iki gün izin yapan bordo-mavili futbolcular, gruplar halinde Antalya'ya geliyor. Trabzon'dan gelen az sayıda genç oyuncu ile kaleci Esteban Alvarado, kampın yapılacağı Belek'teki otele takım otobüsüyle hareket etti. Milli takımlarda bulunan oyuncuların yer almayacağı kampın kadrosunda, bordo-mavili takımın eski oyuncusu İbrahima Yattara tarafından tavsiye edilen 18 yaşındaki Gineli futbolcu Amara Keita da bulunuyor. Keita'nın A takımda deneneceği öğrenildi. Trabzonspor'un Antalya'daki ilk antrenmanını yarın yapacağı bildirildi.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 14:58
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Beşiktaş Mehmet Topal'ı neden almaz
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fb atiba artık yavaş yavaş kaldıramıyor maçları alternatifi olur şenol hocayla yeniden bir çıkış yakalar.
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Kocaman istifadan vazgeçti
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CINO Bas git Aykut
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Kocaman istifadan vazgeçti
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GSFUN BÜYÜK LOKMA YE BÜYÜK LAF ETME DEMİŞLER.AĞZINA TAKMIŞ BİR "SUNİ" SÖZÜNÜ BAŞKA TAKIMLARIN MAÇLARIYLA UĞRAŞIYOR.SEN İŞİNE BAK AYKUT EFENDİ.
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