 Uğur’dan seri sözü – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
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    06 Kasım 2017, Pazartesi
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    Uğur’dan seri sözü

    Uğur’dan seri sözü
    Uğur Demirok, Kayseri'ye kazanmak için gittiklerini ancak aldıkları 1 puanın da rakiplerinin bu sezonki form durumuna bakınca kötü olmadığını söyledi. Tecrübeli oyuncu, milli aranın ardından galibiyet serisi başlatarak zirveye yaklaşmaya çalışacaklarını belirtti.
    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:11
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