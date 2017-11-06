Uğur’dan seri sözü

Uğur Demirok, Kayseri'ye kazanmak için gittiklerini ancak aldıkları 1 puanın da rakiplerinin bu sezonki form durumuna bakınca kötü olmadığını söyledi. Tecrübeli oyuncu, milli aranın ardından galibiyet serisi başlatarak zirveye yaklaşmaya çalışacaklarını belirtti.