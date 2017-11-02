 Trabzonspor'un eski futbolcusuna 6 ay men! – Fotomaç – 02 Kasım 2017 ;
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    02 Kasım 2017, Perşembe
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    'un eski futbolcusuna 6 ay men!

    Trabzonspor'un eski futbolcusuna 6 ay men!

    ile sözleşmesini haksız nedenden dolayı fesh eden , futboldan 6 ay men edildi.

    Trabzonspor'dan konu ile ilgili şu açıklama yapıldı:

    Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun bugün aldığı karar ile, profesyonel futbolcu 'nın şirketimizle olan sözleşmesini haksız nedenle feshettiğine, futbolcu tarafından talep edilen 6,4 milyon TL fesih tazminatının reddine ve futbolcunun 6 ay süre ile tüm müsabakalardan men edilmesine karar vermiştir.

    1. 02 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:49
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