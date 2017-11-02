Trabzonspor'un eski futbolcusuna 6 ay men!
Trabzonspor ile sözleşmesini haksız nedenden dolayı fesh eden Özer Hurmacı, futboldan 6 ay men edildi.
Trabzonspor'dan konu ile ilgili şu açıklama yapıldı:
Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun bugün aldığı karar ile, profesyonel futbolcu Özer Hurmacı'nın şirketimizle olan sözleşmesini haksız nedenle feshettiğine, futbolcu tarafından talep edilen 6,4 milyon TL fesih tazminatının reddine ve futbolcunun 6 ay süre ile tüm müsabakalardan men edilmesine karar vermiştir.
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:49
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Toplam 13
Yorum
hannoverli UA eskisehirdeki izlanda macinda o dolu trübünler bandoya eslik etmek yerine tff istifa diye niye bagirmadi?2011den beri napti milli takim?
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''Beşiktaş, Türkiye'nin aydınlık yüzüdür!''
Toplam 8
Yorum
Egeli FB li daha dün vefa feda dersen aglarsen bunlari demiyordun :-)))))))))))))))
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''Beşiktaş, Türkiye'nin aydınlık yüzüdür!''
Toplam 8
Yorum
Egeli FB li Aynen, yok efendiymis yok aynasiymis daha neler iki yil smpyn oldu simartdi belli her uzatlan microya artist gibi atliyor:-D
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