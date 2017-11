Rıza Çalımbay: Taşlar yerine oturuyor!

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sabah antrenmanı öncesi basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Rıza Çalımbay, Galatasaray karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:



"Kesinlikle bahar havası, rahatlama yok. Daha işin başındayız. Galatasaray maçından daha önemli karşılaşmaya çıkacağız. Kayserispor maçı, final değerinde, dönemeç maçımız olacak. Kesinlikle gevşeyecek bir hakkımız bulunmuyor. Trabzonspor olarak hedefimiz çok. Galatasaray maçını unuttuk, o bitti. Kayserispor bu senenin en disiplinli takımlarından birisi. Çok kaliteli, her an oyunun kaderini değiştirecek bir takım. Galatasaray karşılaşmasından daha zor bir maç bizi bekliyor. Kolay olmayacağını biliyoruz, bunun başka yolu yok. Takımda sakatlıklar, cezalı oyuncularımız var. Galatasaray maçındaki oyunun daha üstüne çıkarak oradan daha iyi bir şekilde ayrılmamız gerekiyor. Yukarıya oynamak istiyorsak bu maç bizim için bir dönemeç maçı."



"RODALLEGA'NIN CEZASINDA İNDİRİME GİDİLECEĞİNE İNANIYORUM"

Çorum Belediyespor ile oynanan kupa maçında Rodallega'nın gördüğü kırmızı kart sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3 maç ceza almasını değerlendiren deneyimli teknik adam, şöyle devam etti:



"Bence orada federasyonumuzun bir kere o cezaya çok iyi bakması gerekiyor. Çünkü durup dururken o hareket olmaz. Rodallega ile konuştum, çok üzgün. Neredeyse ağlayacak seviyede. 'Ben galipken, durup dururken neden öyle bir şey yapayım? Oyuncu beni tahrik edince istemeyerek bir hareket yaptım. Olmaması gereken bir hareket ama dayanamadım, yapmak zorunda kaldım. Bir anlık bir şey, o olay olmazsa öyle bir şey yapmayacaktım' dedi. Bence bunu da göz önünde bulundurup karar vermeleri gerekiyor. Ben kendisini az çok tanıdığım için biliyorum. Rodallega durup dururken birisine kafa atacak, başka bir şey yapacak karakterde değil. Mutlaka orada bir şeyler oldu. Söylenen şeyi de kabul etmiyorum. Eğer orada rakip oyuncu ayrımcılık söyleminde bulunduysa yanlış. Hiçbir Türk insanın ayrımcılık yapması mümkün değil. Hepimiz kardeşiz. Türk insanı her zaman misafirperverdir. Ben cezada indirime gidileceğine inanıyorum. Oyuncumuz yaptığından pişman. Dün görüştükten sonra tamamen inandım. Tahrik edici bir şey vardı ki o hareketi yaptı."



"MİLLİ ARAYI BEKLİYORUM"

Takımla çok uğraşmak gerektiğini vurgulayan Çalımbay, bu konuda şunları söyledi:



"İyi bir yere gelebilmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Yavaş yavaş takıma alıştıkça taşlar yerine oturuyor. Benim en çok beklediğim şey Kayserispor maçından sonraki milli ara. Milli takıma gitmeyen arkadaşlarla Antalya'da kamp yapacağız. Oynamayan arkadaşlarımızı daha iyi hale getirmek için de önemli bir kamp olacak. Kadromdan çok memnunum. Tek sıkıntım kadromuzun geniş olması. Geniş olduğu için de oynamayan arkadaşları hazır hale getirmek gerekiyor. Hem lig hem kupada bu kadroyla en iyi şekilde getirmeye çalışacağız."



"BURAK İYİLEŞMEDEN OYNAMAYACAK"

Sakatlarla ilgili de açıklamalarda bulunan Çalımbay, sakatlığı nedeniyle takımda yer alamayan Kucka'nın da milli takıma gideceklerini ve burada antrenörlerinin görüşmesinin ardından kampta yer almasını beklediklerini kaydetti. Burak Yılmaz'ın da sakat sakat oynadığını ifade eden Çalımbay, "Burak'ın tam iyileşmeden oynamasını istemiyoruz. Kampta yüzde yüz çalışacak ve iyi bir şekilde dönecek" dedi.



"TRABZON'U SEVİYORUM"

Trabzon'da herkesin futbolu bildiğine dikkat çeken Çalımbay, şöyle devam etti:



"Trabzon bambaşka, sanki futbol için yaratılmış bir yer. Dün şehre çıktım. Arkadaş anlatıyor, dinliyorum. Ben ona bir şey diyorum, o bana bir şey diyor. Tabi ki sen mağlup olduğunda gelip canım cicim demeyecek. 'Tamam deriz, bir şey' deriz. Senin 1-2 dakikanı alır. Hem arkadaşını da kırmazsın. Ben Trabzon'u çok seviyorum. Stada 40 bin kişi geliyor. Herkesin kendine göre düşüncesi oluyor ama oyuncularla yatıp kalkan, antrenman yaptıran, gören biziz. En iyisini yapmaya çalışan biziz ve bu benim işim. Teknik direktör kendine yarayan adamı kenara atar mı? Şunu unutmamak lazım. Hiçbir futbolcu sahaya kötü oynamak için çıkmaz."



"ALTYAPI ÖNEMLİ"

Alt yapıya önem verdiklerini anlatan Çalımbay, ilk etapta alt yapı koordinatörü İhsan Derelioğlu'ndan kamp için 3-4 oyuncu istediklerini söyledi.



"AMACIMIZ TRABZON'DA BAŞARILI OLMAK"

Çalımbay, bir gazetecinin Şenol Güneş Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşadı. Trabzonspor'da da sizden beklenti var. Şampiyonluk olabilir mi?' şeklindeki soru üzerine, "Olmaması için bir neden yok. Bir şeyi yapıyorsanız, kendi işinizi baştan kendiniz yapacaksanız. Biz sezon başı buraya geldiğimizde her şey farklı olur. Oyun sisteminden tutun da oyuncu kadrosu da dahil. Onun için buraya sezon başı geldiğinde kendine hedef koyarsın. Buna göre plan, program her şeyini yaparsın. Burası şampiyonluğa oynayacak en yakın takımlardan bir tanesi. Aslında Trabzonspor'un çok büyük avantajı var. Şenol hoca Beşiktaş'ta çok büyük başarılar yaşadı. Hem yurt içinde hem yurt dışında başarılar elde ediyorlar. Şenol hocayı tebrik ediyoruz. Bizim amacımız da o başarıları burada yaşamak. Ama zaman lazım. Onun için tam krizli bir ortamda geldik. Önce bu krizi yönetmemiz gerekiyor. Önümüzdeki yılla ilgili oturup konuşuruz yönetimle" yanıtını verdi.