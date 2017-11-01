Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenmana sakatlığı süren Juraj Kucka katılmazken, Burak Yılmaz ile Ogenyi Onazi takımdan ayrı koşu yaptı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın son bölümünde bordo-mavili oyuncular, yarı sahada çift kale maç oynadı.
ANTALYA'DA KAMP PLANLANIYOR
Trabzonsporlu futbolcular, milli maçlar nedeniyle lige verilecek arada Antalya'da kamp yapacak. Bordo-mavili takımın Kayserispor maçının ardından iki gün izin yapacağı, daha sonra da Antalya'da 6 günlük kamp gerçekleştirmeyi planlandığı bildirildi. Trabzonsporlu futbolcular, kampın son gününde yapacağı hazırlık maçı sonrası Trabzon'a dönecek. Karadeniz ekibi, bir günlük iznin ardından Osmanlıspor maçının hazırlıklarına başlayacak.
BURAK YILMAZ, ARA SONRASI DÖNÜYOR
Trabzonspor'da ligin 8. haftasındaki Akhisar Belediyespor maçı sonrası arka adalesindeki sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Burak Yılmaz'ın milli maçlar arasının ardından hazır hale geleceği öğrenildi. Takımdan ayrı olarak yan sahada çalışma yapan Burak Yılmaz, durumunun iyiye gittiğini, milli maçlar sonrası hazır olacağını kaydetti.
HUBOCAN ERKEN BAŞLADI
Trabzonspor'da, Rıza Çalımbay'ın göreve gelişiyle başlayan ekstra antrenman programı bu kez Tomas Hubocan'a uygulandı. Sabah antrenmanında takımdan bir saat önce sahaya çıkan Hubocan, yaptığı koşunun ardından takımla çalışmaya katıldı.
ÇALIMBAY, RODALLEGA İLE GÖRÜŞTÜ
Antrenman sonunda teknik direktör Rıza Çalımbay, Hugo Rodallega ile görüştü. Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Çorum Belediyespor maçında rakibine yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Kolombiyalı oyuncuyla tercüman eşliğinde görüşme yaptı.
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:16
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Caner Erkin gerçeği...
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 KENDİ ARKADAŞINI ŞİKAYET EDEN ADAMDAN NE BEKLERSİN. ŞİKAYET ETTİĞİ ŞAHIS DA TALİSCA ŞAMPİYONLAR LİĞİNDE EN ÇOK KATKISI OLAN ADAM..! !
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Sumudica'dan Fenerbahçe'yi karıştıracak sözler
Toplam 8
Yorum
SELIM Teknik direktorden baska her seye benziyorsun be adam ben sululuk her macta ayni,iki mac ust uste bir kaybet o zaman gorurum aykuta dua et
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Kadroya neşter
Toplam 12
Yorum
taraftar 72 alper önce ayakta durabilmeyi öğrensin?
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