 Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör yönetimindeki antrenmana sakatlığı süren Juraj Kucka katılmazken, Burak Yılmaz ile Ogenyi Onazi takımdan ayrı koşu yaptı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın son bölümünde bordo-mavili oyuncular, yarı sahada çift kale maç oynadı.

    ANTALYA'DA KAMP PLANLANIYOR
    Trabzonsporlu futbolcular, milli maçlar nedeniyle lige verilecek arada Antalya'da kamp yapacak. Bordo-mavili takımın Kayserispor maçının ardından iki gün izin yapacağı, daha sonra da Antalya'da 6 günlük kamp gerçekleştirmeyi planlandığı bildirildi. Trabzonsporlu futbolcular, kampın son gününde yapacağı hazırlık maçı sonrası Trabzon'a dönecek. Karadeniz ekibi, bir günlük iznin ardından Osmanlıspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

    BURAK YILMAZ, ARA SONRASI DÖNÜYOR
    Trabzonspor'da ligin 8. haftasındaki Akhisar Belediyespor maçı sonrası arka adalesindeki sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Burak Yılmaz'ın milli maçlar arasının ardından hazır hale geleceği öğrenildi. Takımdan ayrı olarak yan sahada çalışma yapan Burak Yılmaz, durumunun iyiye gittiğini, milli maçlar sonrası hazır olacağını kaydetti.

    HUBOCAN ERKEN BAŞLADI
    Trabzonspor'da, Rıza Çalımbay'ın göreve gelişiyle başlayan ekstra antrenman programı bu kez Tomas 'a uygulandı. Sabah antrenmanında takımdan bir saat önce sahaya çıkan Hubocan, yaptığı koşunun ardından takımla çalışmaya katıldı.

    ÇALIMBAY, RODALLEGA İLE GÖRÜŞTÜ
    Antrenman sonunda teknik direktör Rıza Çalımbay, Hugo Rodallega ile görüştü. Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Çorum Belediyespor maçında rakibine yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Kolombiyalı oyuncuyla tercüman eşliğinde görüşme yaptı.

    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:16
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