Ceza idmanı yolda
Rıza Çalımbay, performanslarını beğenmediği futbolcuları için ekstra çalışma sistemi getirmeye karar verdi. Bu sayede form grafiğinin yükselmesi bekleniyor
SOSA İLE BAŞLAYACAK
"Bazı oyuncuların ekstra çalışması gerekecek, çünkü buna gerçekten ihtiyaçları var" diyen Çalımbay'ın, ekstra antrenman programına almayı planladığı ilk ismin Sosa olduğu öğrenildi. Bordo-mavili 10 numara, Malatyaspor maçının 31. dakikasında kırmızı kart görerek atılmıştı. Ayrıca takıma şu ana kadar beklenen katkıyı yapamadı.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 01:02
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
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