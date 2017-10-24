Ceza idmanı yolda

Rıza Çalımbay, performanslarını beğenmediği futbolcuları için ekstra çalışma sistemi getirmeye karar verdi. Bu sayede form grafiğinin yükselmesi bekleniyor

BORDO-mavili takımda göreve geldiği ilk haftada kadroda üç değişiklik yapan teknik direktör Rıza Çalımbay, Evkur Yeni Malatyaspor maçındaki performanstan memnun kalmadı. Futbolcularının daha istekli olmalarını isteyen tecrübeli teknik adam, performans olarak beklenenden uzak bir görüntü çizen isimlere ceza antrenmanı verme kararı aldı. Bu kararını yönetimle de paylaşan 54 yaşındaki çalıştırıcı, performansların artması için en kısa zamanda ceza antrenmanı sistemini uygulamaya sokacak.



SOSA İLE BAŞLAYACAK

"Bazı oyuncuların ekstra çalışması gerekecek, çünkü buna gerçekten ihtiyaçları var" diyen Çalımbay'ın, ekstra antrenman programına almayı planladığı ilk ismin Sosa olduğu öğrenildi. Bordo-mavili 10 numara, Malatyaspor maçının 31. dakikasında kırmızı kart görerek atılmıştı. Ayrıca takıma şu ana kadar beklenen katkıyı yapamadı.