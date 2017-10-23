Rıza Çalımbay: Panik yok, bu takım düzelecek!

Çalımbay, Malatya'da aldıkları yenilginin ölçü olarak kabul edilmemesi gerektiğini vurgularken, "Göreve başlar başlamaz iki antrenmandan sonra maça çıktık. Takımın tamamının durumunu görme imkanımız olmadı. Elbette bazı eksiklikler ortaya çıktı. Ancak bunlar düzelmeyecek şeyler değil" ifadelerini kullandı.



Maç içinde de şanssızlıklar yaşadıklarını söyleyen Çalımbay şöyle devam etti: "Öyle bir maç oynadık ki her şey üst üste geldi. Kendi kalemize gol attık. Direkten topumuz döndü. Sosa kırmızı kart gördü. Buna rağmen baskılı oynadık ancak büyük şanssızlıklar nedeniyle gol atamadık. Ama bu maçın da olumlu tarafı vardı. En azından kendi içimizdeki eksikleri biraz olsun görmüş olduk."



Çalımbay, "Beni çok sevindiren olay takımdaki herkesin çok istekli olması. Hepsi de elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ancak şunu da kabul etmemiz gerekiyor ki; bir krizin içindeler. Şimdi biz bu krizi bitirmek için çalışıyoruz. Bu takım düzelecek. Biraz zaman alacak ama düzelecek. Tabi ki bazı eksiklikler var. Bunları da gidereceğiz. Ara transferde de çalışmalarımız olacak. Önümüzdeki süre içinde eksik gördüğümüz yerlere takviye yapabiliriz" diye konuştu.

TARAFTARLARA SESLENDİ

Rıza Çalımbay, Trabzonspor'un büyük ve hedefleri olan bir camia olduğunu da belirtirken, "Büyük camialarda da sorunlu dönemler yaşanabilir. Burada bizlere olduğu kadar bu büyük camianın taraftarlarına da büyük görevler düşüyor. Küsmek, kırılmak, takıma arkanı dönmek yok. Şimdi destek zamanı. Her zamankinden daha çok takımlarına destek vermeliler" dedi.



Bu hafta önemli bir maça çıkacaklarını hatırlatan Çalımbay, "Trabzonspor gibi büyük takımlar büyük maçlarla çıkışa geçerler. Bu hafta Galatasaray'la oynayacağız. Bu karşılaşmanın çıkış maçı olmaması için bir neden yok. Trabzonspor her takımı yenebilecek güçtedir. Buna Galatasaray da dahil tabi ki... Taraftarlarımızdan bu hafta bize her zamankinden daha çok destek olmalarını belkiyoruz" ifadelerini kullandı.



Galatasaray'ın kaliteli futbolculardan kurulu bir takım olduğunu söyleyen Çalımbay, "Bizde de onlar kadar kaliteli futbolcular var. Hatta daha da iyileri var. Yeter ki içlerindeki gücü ortaya çıkarabilsinler. Kendilerine güvensinler. İşte biz teknik heyet olarak onlara bu güveni vereceğiz ve bu güçlerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olacağız. Tekrar ediyorum; biz bütünleşirsek bu günleri atlatır, başarıya ulaşırız. Bu bütünleşmeye taraftarlarımız da dahil. Bize destek versinler, biz de onlara karşılığını verelim" dedi.