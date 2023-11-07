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WTA Finalleri'nde şampiyonluğa ulaşan isim Iga Swiatek

Son dakika spor haberleri... Kariyerinde 4 grand slam zaferi bulunan Iga Swiatek, şampiyonluklarına bir yenisini daha ekleyerek tek kadınlarda dünya şampiyonluğuna ulaştı. İşte detaylar...

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 11:21
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WTA Finalleri'nde şampiyonluğa ulaşan isim Iga Swiatek

Kadınlar Tenis Birliği tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nde ABD'li Jessica Pegula'yı mağlup eden Polonyalı Iga Swiatek, şampiyonluğa ulaştı.

İlk kez 1972'de düzenlenen ve kadınlar dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren WTA Finalleri, Meksika'nın Cancun kentindeki final maçıyla sona erdi.

Tekler final müsabakasında, dünya 3 numarası ABD'li Pegula ile dünya 2 numarası Polonyalı Swiatek karşılaştı.

22 yaşındaki Swiatek, 29 yaşındaki rakibini 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup ederek zafere ulaştı.

Kariyerinde 4 grand slam zaferi bulunan Swiatek, bu şampiyonlukla tek kadınlarda yeniden dünya bir numarası oldu.

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