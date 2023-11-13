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Djokovic sezonu zirvede tamamlamayı garantiledi

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde mücadele eden Novak Djokovic, ilk maçını kazanarak 2023 yılını dünya sıralamasının zirvesinde kalmayı garantiledi.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 14:50
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Djokovic sezonu zirvede tamamlamayı garantiledi

İtalya'nın Torino kentindeki Pala Alpitour'un ev sahipliği yaptığı sezonun en önemli turnuvalarından ATP Finalleri'nde, Tekler Yeşil Grup'ta Sırp Djokovic ile 8 numaralı seribaşı Danimarkalı Holger Rune karşılaştı.

Rakibini 7-6, 6-7 ve 6-3'lük setlerin ardından 2-1 mağlup eden Djokovic, gruptaki ilk maçını kazandı. 36 yaşındaki tenisçi, bu sonuçla 8. kez sezon sonunu zirvede tamamlamayı garantileyerek bu alandaki rekorunu geliştirdi.

ATP sıralamasında zirvede kalma süresini 440 haftaya çıkaran Djokovic, kendine ait dünya sıralamasının ilk basamağında yer alan en yaşlı erkek tenisçi rekorunu da geliştirmiş oldu.

Grubun diğer maçında ise İtalyan Jannik Sinner, Yunan Stefanos Tsitsipas'ı 2-0 (6-4, 6-4) mağlup etti.

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