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Tunuslu tenisçi Ons Jabeur'den Filistin'e bağış!

Son dakika spor haberleri... Tunuslu tenisçi Ons Jabeur, Kadınlar Tenis Birliği tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nde kazanacağı ödülün bir kısmını İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle Filistinliler için bağışlayacağını açıkladı.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2023 Perşembe 14:01
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Tunuslu tenisçi Ons Jabeur'den Filistin'e bağış!

Kadınlar Tenis Birliği tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nde mücadele eden Tunuslu tenisçi Ons Jabeur, organizasyonda kazanacağı ödülün bir kısmını İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle Filistinliler için bağışlayacağını açıkladı.

WTA Finalleri'nde dün oynadığı maçın ardından gözyaşlarına hakim olamayan Jabeur, organizasyonda kazanacağı ödülün bir kısmını Filistinliler için bağışlayacağını söyledi.

Tunuslu tenisçi, "Her gün çocukların ve bebeklerin öldüğünü görmek çok zor, yürek parçalayıcı. Para ödülümün bir kısmını Filistinlilere yardım için bağışlama kararı aldım." ifadelerini kullandı.

Teniste tek kadınlarda dünya 7 numarası 29 yaşındaki Jabeur, "Her gün videoları izlemek sinir bozucu. Burada siyasi bir mesajım yok, sadece insani bir tepki." değerlendirmesinde bulundu.

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